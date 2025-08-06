Похмура школярка Венздей повертається: цікаве про Дженну Ортегу до прем'єри нового сезону

Фото Getty Images

22-річна Дженна Ортега - одна з провідних молодих актрис Голлівуду.

Ортега стала відомою завдяки ролі Венздей Аддамс у містичному серіалі Netflix "Венздей". А успішні фільми "Бітлджус 2", "Крик VI" та "Х" закріпили за нею статус кінозірки.

Хоча більшість шанувальників знають молоду акторку лише за її ролями, втім біографія Дженни є не менш цікавою.

6 серпня виходить другий сезон шоу "Венздей". З цієї нагоди ТаблоID розповість цікаві факти про Дженну Ортегу.

Багатодітна родина

Дженна Ортега виросла в долині Коачелла в Південній Каліфорнії разом із п'ятьма братами і сестрами.

Мати Ортеги, попри наявність шістьох дітей і роботи медсестрою у відділенні швидкої допомоги, знаходила час, щоб проїхати сім годин, аби відвезти Дженну на прослуховування в Лос-Анджелес.

Дженна має велику родину Фото Youtube

Її помітили агенти завдяки Facebook матері

Коли Дженні було 7 років, її мати опублікувала у Facebook відео, на якому майбутня зірка виконувала монолог.

"Це було скоріше жартома. Я пам'ятаю, що тоді вона не хотіла, щоб я стала акторкою - це досить кумедно, як все склалося - але вона просто не була впевнена, чи варто віддавати мене в цю індустрію, про яку вона чула стільки жахливих речей. Вона опублікувала це просто як жарт, тому що її друзі на Facebook знали, що я дуже драматична", - розповіла Ортега.

Кастинг-агент побачив відео і відразу ж зв'язався з нею. Ортега знялася в серії рекламних роликів для таких брендів, як McDonald's і Old Navy, а потім отримала ролі в телевізійних серіалах і фільмах.

Закохана у Барака Обаму

У 2023 році Ортега розповіла журналу Elle, що в юності була закохана в колишнього президента США Барака Обаму.

Ортега сказала, що розповіла мамі, що хоче стати першою жінкою-президентом через свою закоханість в Обаму.

"У мене були періоди, коли я чіплялася за щось, а потім це ставало всією моєю особистістю. До цього дня я все ще одержима Обамою", - ділилася зірка.

Дженна була закохана у колишнього президента США Фото Instagram

Химерне хобі

Якось Дженна Ортега зізнавалася, що була у дитинстві дивачкою і мала химерне хобі - розтин мертвих ящірок.

"Я дивачка, бо в дитинстві робила розтин маленьких тварин. Маленьких ящірок, яких я знаходила мертвими на своєму задньому дворі", - розказувала реальна дівчинка Венздей.

До речі, ТаблоID збирав і інші химерні секрети зірок, про які б нам краще не знати.

Дженна була готова до ролі Венздей давно Фото Instagram

Кинула веганство в Румунії

Ортега розповіла Wired, що до ролі Венздей була веганкою, але під час зйомок серіалу змінила свої харчові звички. Зйомки проходили в Румунії, де в раціоні переважають м'ясо, яйця, молочні продукти, хліб і цукор.

"Я була веганкою дуже довго, але перестала бути нею, коли поїхала до Румунії зніматися у "Венздей". Там їжа дуже відрізняється, і я не думаю, що я отримувала необхідні поживні речовини, тому я знову почала їсти рибу", - розповіла актриса і додала, що зараз є пескетаріанкою.

Румунська кухня вплинула на Дженну Фото Instagram

Проходила проби у кривавому гримі

Дженні довелося пройти одне з прослуховувань на головну роль у серіалі "Венздей" відразу після зйомок сцени для фільму жахів "X".

Ортега, яка щойно закінчила знімати криваву сцену, прийшла на прослуховування до Тіма Бертона вкрита кров'ю.

Тім Бертон зрозумів, що не помилився Фото Instagram

"У мене на волоссі була сценічна кров і гліцериновий піт, на обличчі величезний поріз, і я не спала вже понад 24 години. Я увімкнула Zoom, і він (Тім Бертон - ред.) насправді засміявся. Це розсмішило і мене. Я подумала, що це мило", - пригадувала акторка.

Навчилася грати на віолончелі

У серіалі Венздей грає на віолончелі, тож Дженні довелося опанувати інструмент.

"Я почала займатися віолончеллю приблизно за два місяці до початку зйомок. Зараз я, мабуть, не граю дуже добре, тому що багато працюю і мало буваю вдома, але це те, чим я хочу продовжувати займатися", - казала зірка серіалу.

Цікаво, чи побачимо ми у новому сезоні "Венздей" акторку за віолончеллю?

Багато акторів навчаються новому задля ролей Кадр з серіалу "Венздей"

У програмі ООН проти СНІДу

Вшановуючи памʼять свого діда, який помер після діагностування СНІДу, Ортега тісно співпрацює з програмою ООН UNAIDS.

"Я хочу допомогти позбутися стигматизації СНІДу і змусити людей говорити про це. Зробіть це нормальним. Говоріть про це. Це хвороба, яка зачіпає всіх нас", - закликала актриса.

Дженна активно співпрацює з програмою Фото з сайту UNAIDS

Ортега явно дуже поважає свого дідуся і дуже жалкує, що не познайомилася з ним.

"Мені кажуть, що ми маємо багато спільних рис, але ми ніколи не мали нагоди познайомитися!" - наголошувала Дженна.

Нагадаємо, ТаблоID розповідав і про інших молодих голлівудських акторок, які стали новими секссимволами.