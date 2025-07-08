Любовний гіпноз? 56-річну Еністон запідозрили у романі з представником незвичної професії

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Схоже, в житті американської акторки Дженніфер Еністон, яка в 2018-му році розлучилася вдруге, з'явився дехто особливий. Кінозірку днями помітили на Майорці, в компанії симпатичного чоловіка, такого собі Джима Кертіса.

Працює він "трансформаційним коучем та гіпнотерапевтом", пише Daily Mail.

56-річна Дженніфер та її супутник прилетіли до Іспанії на вікенд. Актриса з ентузіазмом представила Джима своїм друзям, після чого вони попрямували на вечірку на яхті.

Цікаво, що Еністон і Кертіса помічають разом уже не вперше. Так, у червні пару бачили в одному з готелів у Північній Каліфорнії.

Джим є гіпнокоучем Дженніфер чи кимось значно більшим? Фото з Instagram Кертіса

За Instagram чоловіка Джен слідкує вже близько двох років та лайкає його пости. Наприклад, уподобала вона нещодавно ось такий: "Повторюйте цю афірмацію, щоби зцілитися та відновитися від розлучення, розриву чи тяжких стосунків і почати прикликати нову, зміцнюючу, здорову і піднесену любов".

Кілька місяців тому в інтерв'ю акторка похвалилася, що гіпноз допомагає їй упоратися з давньою проблемою - аерофобією.

Нагадаємо, хоча шлюби Еністон із актором Бредом Піттом, а потім із актором Джастіном Теру і закінчилися розлученнями, зірка все одно вважає їх вдалими. ТаблоID пригадував інших зіркових чоловіків, яким вдавалося підкорити серце Дженніфер.

Як відомо, декілька років тому Еністон відверто розповіла про свої багаторічні та, на жаль, невдалі спроби пізнати материнство.