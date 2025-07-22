"Завжди буду відкрита для любові": Еністон на тлі чуток про роман із гіпнотизером заінтригувала зізнанням
Американська акторка Дженніфер Еністон, яку нещодавно помітили на відпочинку в Іспанії з "трансформаційним коучем та гіпнотерапевтом" Джимом Кертісом, поки не підтвердила і не спростувала того, що в її життя прийшло нове кохання.
Але дечим особистим 56-річна зірка таки поділилася з журналом Closer.
"Я завжди буду відкрита для любові", - зізналася вона.
"Добре бути відкритою для неї, але не шукати її. Так ти жодним чином не тиснеш на ситуацію і це стається природно, і тоді це дивовижно", - пояснила Джен.
Іще Еністон розповіла, що завжди передивляється серіал "Друзі", коли натрапляє на нього по телевізору. Тим не менш, вона рада, що їй вдалося не застрягнути в ролі Рейчел Грін.
"Він (серіал) був і є дуже великою частиною мого життя. Не те щоб я весь час його дивилася, але коли я бачу, що його показують, я сідаю і поринаю в ностальгію", - поділилася акторка.
"Проте досягненням, яким я пишаюся найбільше, стало те, що я довела, існує життя після "Друзів". Мені дуже подобалося зніматися в цьому серіалі, але коли ти - частини чогось настільки грандіозного, завжди є побоювання, що за тобою закріпиться певне амплуа. Я хотіла показати світові, що існує життя після Рейчел Грін, і я пишаюся, що мені вдалося це зробити", - заявила Еністон.
Відповіла зірка і на питання про догляд за собою, харчування і фітнес. Зі слів Дженніфер, зараз, коли навколо так багато інформації, можна "надмірно ускладнити" свою б'юті-рутину. Насправді ж все значно простіше.
"Наносьте санскрін, будьте гідратовані, використовуйте делікатний засіб для очищення і приймайте високоякісні добавки. Ось що я роблю щодня", - запевнила Еністон.
Як уже розказувала Джен, у харчуванні вона дотримується принципу "80/20", де більша частина - це здорові продукти, а менша - фастфуд, алкоголь тощо.
"Я займаюся спортом, але вважаю, що важливо мати здорові стосунки з їжею. Ви неодмінно маєте їсти смаколики і те, що дає вам насолоду, але, може, не щодня", - порадила зірка.
Нагадаємо, торік персональна тренерка Дженніфер розповіла, з чого складається звичний воркаут її клієнтки. ТаблоID же писав і про інші зіркові тренування, які корисно та цікаво буде повторити кожному.
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