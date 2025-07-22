"Завжди буду відкрита для любові": Еністон на тлі чуток про роман із гіпнотизером заінтригувала зізнанням

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Американська акторка Дженніфер Еністон, яку нещодавно помітили на відпочинку в Іспанії з "трансформаційним коучем та гіпнотерапевтом" Джимом Кертісом, поки не підтвердила і не спростувала того, що в її життя прийшло нове кохання.

Але дечим особистим 56-річна зірка таки поділилася з журналом Closer.

"Я завжди буду відкрита для любові", - зізналася вона.

"Добре бути відкритою для неї, але не шукати її. Так ти жодним чином не тиснеш на ситуацію і це стається природно, і тоді це дивовижно", - пояснила Джен.

Зі слів джерела, Дженніфер та Джим зустрічаються вже декілька місяців Фото Getty Images

Іще Еністон розповіла, що завжди передивляється серіал "Друзі", коли натрапляє на нього по телевізору. Тим не менш, вона рада, що їй вдалося не застрягнути в ролі Рейчел Грін.

"Він (серіал) був і є дуже великою частиною мого життя. Не те щоб я весь час його дивилася, але коли я бачу, що його показують, я сідаю і поринаю в ностальгію", - поділилася акторка.

"Проте досягненням, яким я пишаюся найбільше, стало те, що я довела, існує життя після "Друзів". Мені дуже подобалося зніматися в цьому серіалі, але коли ти - частини чогось настільки грандіозного, завжди є побоювання, що за тобою закріпиться певне амплуа. Я хотіла показати світові, що існує життя після Рейчел Грін, і я пишаюся, що мені вдалося це зробити", - заявила Еністон.

Із колегами з "Друзів", зокрема з Кортні Кокс Еністон зберегла дуже теплі стосунки Фото з Instagram Еністон

Відповіла зірка і на питання про догляд за собою, харчування і фітнес. Зі слів Дженніфер, зараз, коли навколо так багато інформації, можна "надмірно ускладнити" свою б'юті-рутину. Насправді ж все значно простіше.

"Наносьте санскрін, будьте гідратовані, використовуйте делікатний засіб для очищення і приймайте високоякісні добавки. Ось що я роблю щодня", - запевнила Еністон.

Як уже розказувала Джен, у харчуванні вона дотримується принципу "80/20", де більша частина - це здорові продукти, а менша - фастфуд, алкоголь тощо.

"Я займаюся спортом, але вважаю, що важливо мати здорові стосунки з їжею. Ви неодмінно маєте їсти смаколики і те, що дає вам насолоду, але, може, не щодня", - порадила зірка.

Нагадаємо, торік персональна тренерка Дженніфер розповіла, з чого складається звичний воркаут її клієнтки. ТаблоID же писав і про інші зіркові тренування, які корисно та цікаво буде повторити кожному.