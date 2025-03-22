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Лопес готова знову закохатися: інсайдер розказав, яким має бути чоловік

Юлія Леськова - 22 березня, 10:03
Дженніфер Лопес позує для фото
Фото з Instagram Дженніфер Лопес

Американська співачка Дженніфер Лопес, здається, не розчарувалася в чоловіках за майже рік після розлучення з актором Беном Аффлеком й готова знову закохатися.

Про це пише видання Daily Mail. 

За словами інсайдера Джей Ло готова знову знайти своє кохання.


"Дженніфер хоче знову бути закоханою", - сказало джерело.

Зазначається, що зірка приділяла час собі, зосереджуючись на зціленні та проведенні часу зі своїми близькими, але тепер вона готова знайти когось, хто змусить її почуватися "особливою".

Лопес у білій майці на фото

Лопес хоче знову закохатися

Фото з Instagram Дженніфер Лопес

"Вона хоче, щоб її поставили на перше місце і щоб вона відчувала себе особливою", - додав інсайдер.

Джерело також зазначило, що Дженніфер завантажена, зайнята і має щільний графік.

"Її життя - це багато. Їй потрібен чоловік, який зможе впоратися з усім цим і все ще любити її беззастережно", - йдеться у повідомленні.

Також джерело зазначило, що Лопес чекає нових вражень цього літа після офіційного розлучення з Аффлеком.

"Вона хоче, щоб це літо було чудовим після важкого початку року", - зауважив інсайдер. 

Як відомо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек фіналізували своє розлучення у січні. Їм без чвар вдалося розділити свої статки. 

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