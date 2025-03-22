Лопес готова знову закохатися: інсайдер розказав, яким має бути чоловік

Фото з Instagram Дженніфер Лопес

Американська співачка Дженніфер Лопес, здається, не розчарувалася в чоловіках за майже рік після розлучення з актором Беном Аффлеком й готова знову закохатися.

Про це пише видання Daily Mail.

За словами інсайдера Джей Ло готова знову знайти своє кохання.

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"Дженніфер хоче знову бути закоханою", - сказало джерело.

Зазначається, що зірка приділяла час собі, зосереджуючись на зціленні та проведенні часу зі своїми близькими, але тепер вона готова знайти когось, хто змусить її почуватися "особливою".

Лопес хоче знову закохатися Фото з Instagram Дженніфер Лопес

"Вона хоче, щоб її поставили на перше місце і щоб вона відчувала себе особливою", - додав інсайдер.

Джерело також зазначило, що Дженніфер завантажена, зайнята і має щільний графік.

"Її життя - це багато. Їй потрібен чоловік, який зможе впоратися з усім цим і все ще любити її беззастережно", - йдеться у повідомленні.

Також джерело зазначило, що Лопес чекає нових вражень цього літа після офіційного розлучення з Аффлеком.

"Вона хоче, щоб це літо було чудовим після важкого початку року", - зауважив інсайдер.

Як відомо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек фіналізували своє розлучення у січні. Їм без чвар вдалося розділити свої статки.