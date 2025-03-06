"Почувається зрадженою": інсайдер розповів, як Лопес сприйняла обійми Аффлека з ексдружиною

Дженніфер Лопес 2 роки була дружиною Бена Аффлека Фото Getty Images

Кадри, на яких американський актор Бен Аффлек не просто по-дружньому обіймає свою ексдружину Дженніфер Гарнер днями облетіли перші шпальти мало не всіх видань. І, звісно, їх не могла не побачити інша його ексдружина, Дженніфер Лопес.

Як вона їх сприйняла, розповів інформатор Daily Mail. Із його слів, у 55-річної Джей Ло виникли питання.

"Вона почувається зрадженою, бо стільки часу вклала в підтримку Бена в його труднощах і мала тяжкий рік, коли їхній шлюб зруйнувався", - зазначив інформатор.

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Джей Ло і раніше сумнівалася з приводу того, чи справді в Бена платонічні стосунки з Дженніфер Гарнер Фото Getty Images

"Коли вона побачила, наскільки швидко він почав проводить більше часу з Гарнер, її занепоєння щодо його стосунків із ексдружиною під час їхнього шлюбу, які й так були, посилилися", - пояснив він.

Нагадаємо, в січні "Бенніфер" фіналізували своє розлучення. Всупереч очікуванням багатьох, акторам вдалося без чвар вирішити питання розподілу статків і вони були налаштовані залишитися друзями.

Як відомо, подейкують, старша донька Аффлека від Гарнер, Вайолет припинила спілкуватися з колишньою мачухою.







