"Почувається зрадженою": інсайдер розповів, як Лопес сприйняла обійми Аффлека з ексдружиною
Кадри, на яких американський актор Бен Аффлек не просто по-дружньому обіймає свою ексдружину Дженніфер Гарнер днями облетіли перші шпальти мало не всіх видань. І, звісно, їх не могла не побачити інша його ексдружина, Дженніфер Лопес.
Як вона їх сприйняла, розповів інформатор Daily Mail. Із його слів, у 55-річної Джей Ло виникли питання.
"Вона почувається зрадженою, бо стільки часу вклала в підтримку Бена в його труднощах і мала тяжкий рік, коли їхній шлюб зруйнувався", - зазначив інформатор.
"Коли вона побачила, наскільки швидко він почав проводить більше часу з Гарнер, її занепоєння щодо його стосунків із ексдружиною під час їхнього шлюбу, які й так були, посилилися", - пояснив він.
Нагадаємо, в січні "Бенніфер" фіналізували своє розлучення. Всупереч очікуванням багатьох, акторам вдалося без чвар вирішити питання розподілу статків і вони були налаштовані залишитися друзями.
Як відомо, подейкують, старша донька Аффлека від Гарнер, Вайолет припинила спілкуватися з колишньою мачухою.
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