Міс Dior: Лопес у Лондоні вигуляла незвичний чорно-білий лук із капелюхом і лаковими чоботами
Співачка і актриса Дженніфер Лопес активно презентує свій новий фільм "Нестримний", продюсером якого є її вже колишній чоловік Бен Аффлек.
7-го листопада Джен з'явилася на фотоколлі в Лондоні у достатньо незвичному для себе образі.
55-річна зірка обрала біле приталене двобортне пальто, яке доповнила чорним капелюхом та сумочкою від Dior. На ногах у неї були лаковані чоботи з ремінцями, які раніше вона вже вдягала з іншим луком.
До речі, днями Дженніфер презентувала фільм у Нью-Йорку, і на ній був набагато відвертіший лук, що відкривав ноги та спокусливі стегна.
Нагадаємо, ще один не дуже звичний для неї лук Лопес вигуляла пару тижнів тому на обід із друзями.
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