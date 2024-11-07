Міс Dior: Лопес у Лондоні вигуляла незвичний чорно-білий лук із капелюхом і лаковими чоботами

Співачка і актриса Дженніфер Лопес активно презентує свій новий фільм "Нестримний", продюсером якого є її вже колишній чоловік Бен Аффлек.

7-го листопада Джен з'явилася на фотоколлі в Лондоні у достатньо незвичному для себе образі.

55-річна зірка обрала біле приталене двобортне пальто, яке доповнила чорним капелюхом та сумочкою від Dior. На ногах у неї були лаковані чоботи з ремінцями, які раніше вона вже вдягала з іншим луком.

Такі луки скоріше рідкість для любительки сексі образів Джей Ло Фото Getty Images

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До речі, днями Дженніфер презентувала фільм у Нью-Йорку, і на ній був набагато відвертіший лук, що відкривав ноги та спокусливі стегна.

Нагадаємо, ще один не дуже звичний для неї лук Лопес вигуляла пару тижнів тому на обід із друзями.