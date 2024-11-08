Тотал леопард та декольте до пупа: Лопес епатувала Лондон черговими сексі луками. Фото

Тамара Кудрявченко 8 листопада, 11:20

Співачка і актриса Дженніфер Лопес продовжує щодня дивувати яскравими та на диво різноманітними образами.

55-річна зірка то обирає елегантність і стриманість, то навпаки епатує сексуальністю та екстравагантністю.

За останній тиждень Джей Ло вдалося вигуляти кілька ефектних луків, серед яких був і коричневий костюм з екстраміні, і чопорний Dior, і навіть маленька чорна сукня з визивним декольте. Останні два зірка вдягала в Лондоні, куди приїхала презентувати фільм "Нестримний".

Джей Ло декольте

Маленька чорна сукня у варіації Лопес має зовсім не маленьке декольте і бант

Фото з Instagram

Лопес у шубі

Була ще й шуба, схожа на натуральну

Також саме в британській столиці Лопес засвітилася в леопарді з ніг до голови.

Лопес у леопардовому принті

Лопес - з тих зірок, які можуть собі дозволити будь-які експерименти і вбрання

Сподіваємося, хутро штучне

Сподіваємося, хутро штучне

Нагадаємо, місяць тому Лопес знялася в хижому луці для модного глянцю і вперше після розлучення з Беном Аффлеком заговорила про особисте життя.

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Лопес
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