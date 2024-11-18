Блейзер на голе тіло та срібне плетиво: Лопес вразила гламурними луками без бра. Фото
55-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес за один день встигла покрасуватися у двох розкішних образи.
Спочатку вона поєднала діловий шик та сексуальність у тотал бежі на голе тіло, а потім вигуляла срібну сукню з бісером на 15-й щорічній церемонії вручення Governors Awards у Лос-Анджелесі.
Бежевий блейзер із шифоновою спідничкою та лаковими човниками Лопес показала на собі в Instagram. Стильний образ вона доповнила монохромною сумкою Valentino "Viva Superstar" за 3690 доларів.
А вже ввечері того ж дня Джей Ло постала у прозорій сріблясто-металевій сукні, розшитій бісером, під якою не було бра.
Нагадаємо, днями Лопес показувалася в іншому блискучому образі з акцентом на апетитне декольте. Останнім часом актриса дивує різноманітністю у виборі аутфітів.
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