Картатий монохром та шоколадний трикотаж: Лопес оголила ефектні ноги у двох коротких тотал луках. Фото
55-річна співачка Дженніфер Лопес усім своїм виглядом демонструє, що розлучення з Беном Аффлеком аж ніяк не вплинуло на її красу та впевненість у собі.
Днями вона вигуляла два екстракоротких костюми з акцентом на ноги та стегна.
На показ свого майбутнього фільму "Нестримний" у Нью-Йорку Джей Ло вдягнула коричневий трикотажний лук від Gucci з короткими шортами та жакетом. Його вона доповнила лаковими високими чоботами та окулярами в тон.
Інший образ Лопес продемонcтрувала на фото в своєму Instagram. Зірка так само зробила акцент на ноги у картатому костюмі з мініспідницею та жакетом від Dior.
До слова, також дуже коротку спідницю Дженніфер нещодавно вдягала на кінофестиваль у Каліфорнії. А в вересні на показ того ж фільму, продюсером якого є Аффлек, вона вигуляла дуже відверту сукню.
Постала з попелу: Лопес топлес та у хижих трусиках знялася для глянцю і вперше після розриву з Аффлеком заговорила про особисте. Фото
У монохромі та без підборів: Лопес вигуляла незвичний для неї лук. Фото
Бен Аффлек на тлі розлучення з Лопес уже готовий до нових стосунків, але є одна умова - інсайдер