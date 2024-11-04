Картатий монохром та шоколадний трикотаж: Лопес оголила ефектні ноги у двох коротких тотал луках. Фото

Тамара Кудрявченко 4 листопада, 12:00
Джей Ло у Dior

Дженніфер так само розкішна, як і завжди

55-річна співачка Дженніфер Лопес усім своїм виглядом демонструє, що розлучення з Беном Аффлеком аж ніяк не вплинуло на її красу та впевненість у собі.

Днями вона вигуляла два екстракоротких костюми з акцентом на ноги та стегна.

На показ свого майбутнього фільму "Нестримний" у Нью-Йорку Джей Ло вдягнула коричневий трикотажний лук від Gucci з короткими шортами та жакетом. Його вона доповнила лаковими високими чоботами та окулярами в тон.


Дженніфер Лопес у коротких шортах

Розлучення розлученням, а без ефектних публічних виходів уявити Дженніфер неможливо

Фото Getty Images
Дженніфер Лопес дупця

55-річна співачка продовжує демонструвати свої славнозвісні форми

Фото Getty Images

Інший образ Лопес продемонcтрувала на фото в своєму Instagram. Зірка так само зробила акцент на ноги у картатому костюмі з мініспідницею та жакетом від Dior.

Лопес в міні
Фото з Instagram
Джей Ло ноги

Лопес знає, з якого ракурсу її фігура виглядає найбільш вигідно

До слова, також дуже коротку спідницю Дженніфер нещодавно вдягала на кінофестиваль у Каліфорнії. А в вересні на показ того ж фільму, продюсером якого є Аффлек, вона вигуляла дуже відверту сукню.

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Лопес
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