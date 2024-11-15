Бездонне декольте та пір'я: Лопес у паєтковій сукні поспокушала апетитним бюстом. Фото

Лопес продовжує вражати своїм виглядом

Схоже, співачка Дженніфер Лопес вирішила переживати розлучення з Беном Аффлеком так, ніби нічого не сталося. Адже саме зараз вона перебуває в дуже активній професійній фазі.

І незважаючи на те, що на початку літа Джен скасувала свій світовий тур, щоби побути з родиною, зараз вона ледь не щодня з'являється на публіці та в соцмережах.

Презентації фільму "Нестримний", на яких зірка демонструє кардинально протилежні по стилю образи, сексі луки в Instagram і глянці. 55-річна Лопес невтомно демонструє впевненість, енергію та красу.

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Чергову "сукню помсти" Джей Ло показала в своєму блозі з акцентом на розкішний бюст. Вона виклала кілька портретів у паєтковому темно-бірюзовому платті з пір'ям та декольте, що сягає майже середини талії.

І декольте показала, і іменну пляшечку прорекламувала

Бен, спиш?

В арсеналі Джей Ло купа суконь з бездонним декольте

Нагадаємо, подейкують, Аффлек уже готовий до нових стосунків, хоча й на тлі розлучення повернувся до однієї зі своїх шкідливих звичок.