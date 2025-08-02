Селфі у тюрбані та релакс у бікіні: Лопес показала, чим займалася у Єгипті

Фото з Instagram Дженніфер Лопес

Американська співачка Дженніфер Лопес похвалилася підписникам світлинами, яких наробила в Єгипті.

Зірка заселфилася у розкішному образі з тюрбаном на голові, показалася за кермом брендованого гольф-кару та погрілася на гамаку у бікіні.

"Відчула себе милою в Єгипті", - написала Джей Ло.

Зірка доповнила свій образ діамантами

Зірка показалася у пляжному пончо

Фото з Instagram Дженніфер Лопес

Співачка посвітила розкішною фігурою у бікіні

Фото з Instagram Дженніфер Лопес

Нагадаємо, наприкінці липня із Дженніфер Лопес стався конфуз на сцені. Під час виступу у Варшаві співачка загубила спідницю.

Також вона на сцені зізналася, чи хоче знову заміж.