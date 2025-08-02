Селфі у тюрбані та релакс у бікіні: Лопес показала, чим займалася у Єгипті

Юлія Леськова - 2 серпня, 12:34
Дженніфер Лопес позує для фото
Фото з Instagram Дженніфер Лопес

Американська співачка Дженніфер Лопес похвалилася підписникам світлинами, яких наробила в Єгипті. 

Зірка заселфилася у розкішному образі з тюрбаном на голові, показалася за кермом брендованого гольф-кару та погрілася на гамаку у бікіні. 

"Відчула себе милою в Єгипті", - написала Джей Ло. 


Джей Ло робить селфі

Зірка доповнила свій образ діамантами

Дженіфер Лопес відпочила у Єгипті

Зірка показалася у пляжному пончо

Дженніфер Лопес показала нові фото
Фото з Instagram Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес поніжилася на сонечку

Співачка посвітила розкішною фігурою у бікіні

Дженніфер Лопес показала фото шанувальникам
Фото з Instagram Дженніфер Лопес

Нагадаємо, наприкінці липня із Дженніфер Лопес стався конфуз на сцені. Під час виступу у Варшаві співачка загубила спідницю. 

Також вона на сцені зізналася, чи хоче знову заміж

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