Селфі у тюрбані та релакс у бікіні: Лопес показала, чим займалася у Єгипті
Американська співачка Дженніфер Лопес похвалилася підписникам світлинами, яких наробила в Єгипті.
Зірка заселфилася у розкішному образі з тюрбаном на голові, показалася за кермом брендованого гольф-кару та погрілася на гамаку у бікіні.
"Відчула себе милою в Єгипті", - написала Джей Ло.
Нагадаємо, наприкінці липня із Дженніфер Лопес стався конфуз на сцені. Під час виступу у Варшаві співачка загубила спідницю.
Також вона на сцені зізналася, чи хоче знову заміж.
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