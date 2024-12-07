Лопес попозувала на хіднику у напівпрозорій сяючій сукні. Фото

Фото з Instagram Дженніфер Лопес

Американська співачка Дженніфер Лопес вразила сяючим образом на церемонії нагородження IndieWire Honors у Лос-Анджелесі, де отримала відзнаку за свою роль у фільмі "Нестримний", який продюсував її колишній чоловік, актор Бен Аффлек.

Світлинами Джей Ло поділилася у своєму Instagram.

Лопес вийшла на червону доріжку у розкішній напівпрозорій срібній сукні у підлогу. Плаття з довгими рукавами було прикрашене блискучими металевими деталями.

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Свій образ співачка доповнила прикрасами.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес влітку вдруге розійшлася зі своїм чоловіком Беном Аффлеком. Інсайдери говорили, що процес розлучення зіркового подружжя може бути "брудним".

Як відомо, на початку листопада Джей Ло у Лондоні вразила сексі-луком.