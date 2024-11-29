Лопес у светрику з квітами похвалилася святковою індичкою

28-го листопада в Сполучених Штатах святкували День подяки, головною стравою якою традиційно є індичка. Від цього правила не відступила й співачка та акторка Дженніфер Лопес.

Із запеченим чималим птахом 55-річна зірка, вбрана у джинси та светр, зазнімкувалася на кухні. Щоправда, вона не вточнила, хто готував.

"Я сподіваюся, в усіх був щасливий День подяки. Я неймовірно вдячна за всіх вас", - написала Дженніфер.

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Дженніфер ласувала святковою індичкою

А от актор Бен Аффлек, із яким Лопес зараз розлучається, провів День подяки зі своєю ексдружиною Дженніфер Гарнер і їхніми дітьми: Вайолет, Фін і Семюелем. Як повідомляє Hello!, родина волонтерила у Лос-Анджелесі в рамках проєкту Midnight Mission, роздаючи святкове частування безхатькам.

Нагадаємо, подейкують, що 52-річний Аффлек уже готовий знову ходити на побачення, аби лише потенційна нова обраниця відповідала одній його ключовій вимозі.

Як відомо, Гарнер уже кілька років зустрічається з бізнесменом Джоном Міллером.