Стейтем на яхті помилувався коханою в бікіні та подуркував з дочкою заради фото
Британська зіркова родина Джейсон Стейтем та Розі Хантінгтон-Вайтлі продовжують ділитися з підписниками моментами свого відпочинку з двома дітьми на яхті в Європі.
57-річний актор виклав на диво багато кадрів з дочкою, сином і коханою. Зокрема, зазнімкував Розі в купальнику, дітей за розвагами та себе під час водного екстріму.
"Мені пощастило": наречена Стейтема оголила живіт у стильних луках і розповіла, як вони з чоловіком виховують дітей
Наречена Стейтема з 3-річною дочкою в ніжних луках попозувала на весіллі свого брата. Фото
Суворий Джейсон і стримана Розі: Стейтем із нареченою наробили селфі на сімейному відпочину в Італії