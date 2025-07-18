Стейтем на яхті помилувався коханою в бікіні та подуркував з дочкою заради фото

Тамара Кудрявченко - 18 липня, 16:30

Британська зіркова родина Джейсон Стейтем та Розі Хантінгтон-Вайтлі продовжують ділитися з підписниками моментами свого відпочинку з двома дітьми на яхті в Європі.

57-річний актор виклав на диво багато кадрів з дочкою, сином і коханою. Зокрема, зазнімкував Розі в купальнику, дітей за  розвагами та себе під час водного екстріму. 

Розі Хантінгтон-Вайтлі в купальнику на яхті

Стейтем зазнімкував свою кохану-модель під час сонячних ванн

Наречена Стейтема з дочкою

Актор став доволі часто показувати дітей у мережі


Улюблена модель Джейсона

Улюблена модель Джейсона

Спортивний Стейтем любить активний відпочинок

Спортивний Стейтем любить активний відпочинок

Стейтем з дочкою на кумедному фото

Рідкісний момент, коли крутий хлопець з бойовиків стає просто веселим татком

Джейсон Стейтем з сином

8-річний Джек Оскар не відстає від батька

Час із батьком - безцінний. Ще в серед таких краєвидів

Час із батьком - безцінний. Ще в серед таких краєвидів

Модель Розі Хантінгтон-Вайтлі на яхті

Поки чоловік бавить дітей, Розі релаксує на яхті під сонечком

Діти Стейтема

Обличчя дітей Стейтем досі намагається приховати

Нагадаємо, Стейтем і його на 20 років молодша наречена заручені вже понад 9 років. Але до весілля справа все ніяк не дійде. Чому - читайте в матеріалі ТаблоID

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