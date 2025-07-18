Стейтем на яхті помилувався коханою в бікіні та подуркував з дочкою заради фото

Британська зіркова родина Джейсон Стейтем та Розі Хантінгтон-Вайтлі продовжують ділитися з підписниками моментами свого відпочинку з двома дітьми на яхті в Європі.

57-річний актор виклав на диво багато кадрів з дочкою, сином і коханою. Зокрема, зазнімкував Розі в купальнику, дітей за розвагами та себе під час водного екстріму.

Стейтем зазнімкував свою кохану-модель під час сонячних ванн

Актор став доволі часто показувати дітей у мережі

Улюблена модель Джейсона

Спортивний Стейтем любить активний відпочинок

Рідкісний момент, коли крутий хлопець з бойовиків стає просто веселим татком

8-річний Джек Оскар не відстає від батька

Час із батьком - безцінний. Ще в серед таких краєвидів

Поки чоловік бавить дітей, Розі релаксує на яхті під сонечком

Обличчя дітей Стейтем досі намагається приховати