Наречена Стейтема з 3-річною дочкою в ніжних луках попозувала на весіллі свого брата. Фото
Наречена актора Джейсона Стейтема, британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі відвідала весілля свого молодшого брата, 36-річного Тобі Хантінгтона-Вайтлі.
На святі вона з'явилась у ніжній рожевій максіспідниці та прозорому топі від New Arrivals. Компанію зірці склала її дочка, 3,5-річна Ізабелла, яка позувала у білій сукенці з комірцем від Pepa London.
"Мій молодший брат щойно одружився з коханням усього нашого життя! Вітаю цю чудову пару. Я не можу пишатися вами обома сильніше і бути більш щасливою за вас. Бажаю вам кохання на все життя", — написала знаменитість під фото.
Нещодавно Розі ділилася веселими моментами з сином і дочкою. Також вона милувалася нащадками у ніжній фотосесії та влаштовувала їм веселі святкування. Не так давно вона для глянцю розповіла, який батьком є Джейсон.
Зазначимо, окрім материнства Хантінгтон-Вайтлі приділяє час розвитку своєї кар'єри. Вона часто відвідує заходи у сексуальних луках і позує для пікантних знімків.
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