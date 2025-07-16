Таємні стосунки і відкладене весілля: лавсторі Джейсона Стейтема і його нареченої Розі

57-річна зірка боєвиків Джейсон Стейтем і 38-річна модель Розі Хантінгтон-Вайтлі разом вже понад 15 років і є одним з прикладів міцного союзу. Пара старанно тримає подробиці своїх стосунків у таємниці і демонструє лише яскраву сторону свого буття. Але з чого починалася їхня історія та чому вони й досі не зіграли весілля?

ТаблоID розповість лавсторі Джейсона Стейтема і Розі Хантінгтон-Вайтлі.

Таємні стосунки і різниця у віці

Розі Хантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем вперше зустрілися в 2009 році на вечірці в Лондоні. Вона була зіркою в світі моделінгу, відома своєю роботою з Victoria's Secret, постійною присутністю на подіумах і обкладинках журналів. Він уже був відомим актором бойовиків, який прославився своїми ролями крутих хлопців у фільмах "Великий куш", "Перевізник" та "Адреналін".

Попри 20-річну різницю у віці, між ними одразу виникли взаємні почуття, які перевершили їхні кардинально різні кар'єрні шляхи.

Пара тримала свої романтичні стосунки в таємниці і лише в 2011 році вперше офіційно з'явилася разом на хіднику Vanity Fair.

Наступного року Хантінгтон-Вайтлі заявила, що хоче мати родину і кар'єра більше не пріоритет для неї.

"Я вважаю, що моя кар'єра дуже егоїстична. Усе крутиться навколо мене. Я не лікар, я не доглядаю за людьми, я не рятую дітей. Я працюю в індустрії розваг. Я модель. Я актриса. Тож це дуже егоїстично. Я думаю, що природно настає момент, коли ти думаєш: "Мені більше не важливо бути номер один". Я хочу піклуватися про інші речі", - пояснила модель.

На тому хіднику Vanity Fair пара оголосила про свої стосунки Фото Getty Images

У 2015 році Хантінгтон-Вайтлі зізналася, що її стосунки з актором кращі за всі її попередні романи.

"Ми найкращі друзі. Він змушує мене сміятися щодня. У мене таке відчуття, ніби у мене ніколи не було справжнього хлопця!" - зізнавалася тоді модель.

Врешті, Розі знайшла свого чоловіка Фото Instagram

Наречений і наречена

Джейсон і Розі заручилися в січні 2016 року, проте з того часу стверджують, що не поспішають одружуватися.

До речі, до того подейкували, що пара розбіглася, "щоб зберегти стосунки" і виглядала нещасною поруч.

Вже у 2017 модель подарувала акторові сина Джека Оскара.

Пара іноді балує фанів зворушливими сімейними фото Фото з Instagram Розі

У 2018 році в інтерв'ю Extra Розі зізналась, що одруження - не пріоритет для неї і Джейсона.

"Ми так довго були зосереджені на роботі, а потім з'явився Джек. Ми з нетерпінням чекаємо на цей момент, але це не є для нас великим пріоритетом. Ми дуже щасливі, але час прийде", - пояснила Хантінгтон-Вайтлі.

Пара й досі не одружена Фото Instagram Розі Хантінгтон-Вайтлі

Інсайдер ділився, що спершу весілля було відкладено через вагітність Розі первістком - модель не хотіла бути вагітною на церемонії. Потім у пари була ідея дочекатися, поки син буде достатньо дорослим, аби стати частиною весілля, тому знову відклали подію.

У лютому 2022-го у пари з’явилася донька Ізабелла. Тепер Розі та Джейсон планують третю дитину.

"Жартують, що якщо вони продовжать чекати, то будуть уже в будинку для літніх, коли зможуть влаштувати весілля - але це дійсно недалеко від правди", - підсумувало джерело.

Пара шукає правильний момент Фото Instagram

Міцний союз

Незадовго до народження Ізабелли і після 11 років життя в Лос-Анджелесі британська пара повернулася до Лондона і залишила будинок в Каліфорнії.

В інтерв'ю виданню The Sunday Times у 2021 році Розі ділилася, що вони з Джейсоном хотіли б, щоб їхні діти отримали освіту в Англії, адже "це принципово важливе рішення", яке вплине на те, ким виросте дитина.

Розі і Джейсон намагаються не демонструвати відкриті обличчя дітей Фото Instagram Джейсона Стейтема

Легко поєднуючи вічну елегантність із сучасним стилем, наречена Джейсона Стейтема стала справжньою іконою стилю. Крім модельної кар'єри, її вплив поширюється і на світ краси, адже вона є засновницею косметичного бренду Rose Inc.

Розі ділилася, що Джейсон є її опорою і підтримкою. До того ж він змінив її підхід до роботи і не тільки.

Стейтем позитивно впливає на Розі фото Instagram розі Хантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем і Розі Хантінгтон-Вайтлі вкрай нечасто розповідають про свої стосунки, втім можуть замилувати фанів теплими сімейними фото. Нещодавно родина відпочивала в Італії, а також явно полюбляє прогулянки на яхті.

Пара вміє замилувати сімейними фото Фото з Instagram Джейсона Стейтема

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