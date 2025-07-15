Суворий Джейсон і стримана Розі: Стейтем із нареченою наробили селфі на сімейному відпочину в Італії
Британський актор Джейсон Стейтем із нареченою, британською супермоделлю Розі Хантінгтон-Вайтлі та їхніми двома дітьми продовжує ділитися світлинами з відпочинку.
Цього разу зіркова пара наробила селфі на тлі краєвидів Позітано, а також актор зазнімкував свою тендітну дружину в різних сукнях і дітей під час розваг.
Світлинами 57-річний Стейтем поділився в Instagram.
Як відомо, 57-річний Стейтем і 38-річна Хантінгтон-Вайтлі заручилися майже 9 років тому. Сину пари вже 8 років, дочці - три, а вони і досі не дійшли до вівтаря.
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