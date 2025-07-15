Суворий Джейсон і стримана Розі: Стейтем із нареченою наробили селфі на сімейному відпочину в Італії

Тамара Кудрявченко - 15 липня, 13:30

Британський актор Джейсон Стейтем із нареченою, британською супермоделлю Розі Хантінгтон-Вайтлі та їхніми двома дітьми продовжує ділитися світлинами з відпочинку. 

Цього разу зіркова пара наробила селфі на тлі краєвидів Позітано, а також актор зазнімкував свою тендітну дружину в різних сукнях і дітей під час розваг. 

Джейсон Стейтем з коханою

Стейтем дуже рідко посміхається на фото

Світлинами 57-річний Стейтем поділився в Instagram. 


Селфі Стейтема і Хантнінгтон-Вайтлі

Але іноді все ж таки посміхається

Модель Розі Хантінгтон-Вайтлі в Позітано

Розі очима свого коханого

Діти Стейтема на яхті в Позітано

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Стейтем у спортзалі

Відпочинок-відпочинком, а спорт - це маст хев для актора

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Той випадок, коли ти не зірка, а просто люблячий татко

Той випадок, коли ти не зірка, а просто люблячий татко

Фани пари давно чекають на їхнє весілля

Фани пари давно чекають на їхнє весілля

Джейсон Стейтем із родиною

Стейтем і Хантінгтон-Вайтлі полюбляють відпочивати на яхті і зупинятися у красивих місцях 

Суворе обличчя - фішка поганого хлопця Стейтема

Суворе обличчя - фішка поганого хлопця Стейтема

Як відомо, 57-річний Стейтем і 38-річна Хантінгтон-Вайтлі заручилися майже 9 років тому. Сину пари вже 8 років, дочці - три, а вони і досі не дійшли до вівтаря. 

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