Суворий Джейсон і стримана Розі: Стейтем із нареченою наробили селфі на сімейному відпочину в Італії

Британський актор Джейсон Стейтем із нареченою, британською супермоделлю Розі Хантінгтон-Вайтлі та їхніми двома дітьми продовжує ділитися світлинами з відпочинку.

Цього разу зіркова пара наробила селфі на тлі краєвидів Позітано, а також актор зазнімкував свою тендітну дружину в різних сукнях і дітей під час розваг.

Стейтем дуже рідко посміхається на фото

Світлинами 57-річний Стейтем поділився в Instagram.

Але іноді все ж таки посміхається

Розі очима свого коханого

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Відпочинок-відпочинком, а спорт - це маст хев для актора

Схоже, Стейтем уже натренувався бути ідеальним інста-хасбендом для своєї жінки-моделі

Той випадок, коли ти не зірка, а просто люблячий татко

Фани пари давно чекають на їхнє весілля

Стейтем і Хантінгтон-Вайтлі полюбляють відпочивати на яхті і зупинятися у красивих місцях

Суворе обличчя - фішка поганого хлопця Стейтема

Як відомо, 57-річний Стейтем і 38-річна Хантінгтон-Вайтлі заручилися майже 9 років тому. Сину пари вже 8 років, дочці - три, а вони і досі не дійшли до вівтаря.