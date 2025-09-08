"Хороше попереду": Джоан Коллінз у кежуелі з леопардовими легінсами зустріла англійську осінь
Британська акторка Джоан Коллінз зізналася, що їй трохи сумно через те, що літо минуло, адже вона його дуже любить. Але і осінь 92-річна кавалерственна дама зустрічає з оптимізмом.
Ним вона вирішила поділитися і з підписниками свого Instagram.
Джоан зняла відео під час променаду парком. Для нього зірка вбралася в стильний, як завжди, кежуел-лук: світлу куртку з торочками, білу футболку леопардові легінси і балетки. Доповнила вона аутфіт темними окулярами і кепкою.
"Це кінець прекрасного літа. Але хороше попереду і в осені", - запевнила Коллінз.
Нагадаємо, про свій вік Джоан каже так: "Мені 60, щоправда, плюс чимало років" та не бачить жодних причин "розсипатися". ТаблоID писав про головні правила життя зірки "Династії".
