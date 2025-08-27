"Вік абсолютно не важливий, якщо ви не пляшка вина": головні правила життя 92-річної Джоан Коллінз

92-річна Джоан Коллінз - британська акторка і зірка телехіта "Династія". Життя Коллінз - цікаве і насичене, а сама актриса не планує збавляти обертів і каже, що навколо старіння забагато шуму, тож "розсипатися" не варто.

На рахунку Джоан 5 шлюбів, а у 80 років вона заявила, що секс - найголовніше у стосунках.

ТаблоID зібрав правила життя Джоан Коллінз, аби зрозуміти її більше і надихнутися.

Поглинати життя

Зірка "Династії" радить поглинати життя на максимум, адже ми не розуміємо, наскільки воно коротке.

"Ти повинен поглинати життя, інакше життя поглине тебе", - казала діва.

Актриса вважає, що у молодості люди не мають уявлення про те, яким буде їхнє життя. Втім, воно важке і коротке, а ніхто цього не усвідомлює.

Уникати сонця

Догляду за собою 92-річна Коллінз приділяє багато уваги. Зірка не робить ін'єкції краси та вважає, що найважливіше в б'юті рутині - SPF.

"Раніше я засмагала на сонці - з 18 років на півдні Франції. Я набувала кольору червоного дерева, використовуючи суміш дитячого масла і йоду. Але як тільки я поїхала в Голлівуд, я зустріла свого наставника, який сказав мені, що я перетворюся на крокодила, якщо продовжу сидіти на сонці", - пригадала Джоан.

Джоан була обережною із сонцем з молодості Фото Mubi

Вести щоденник

Коллінз веде щоденник з дванадцяти років і ця дитяча любов до записів привела її до письменництва - вона стала визнаним автором 19 книг, включаючи дві автобіографії ("Past Imperfect" і "Second Act"), сім творів про стиль життя, а також романи, такі як бестселер "Love and Desire and Hate".

Щоденник ще й інструмент для саморефлексії Фото Angelo Pennetta

У своїй книзі My Unapologetic Diaries Коллінз документує своє життя між 1998 і 2009 роками - будь то зустріч із суперзіркою чи членом королівської родини, - Коллінз чесна. Вона описує одну вечірку як "повне стовпотворіння відьом, підтяжок обличчя і стародавніх стариганів у кричущих костюмах", а актрису Катрін Деньов називає "зарозумілою стервою".

Жити одним днем

"Я не терплю дурнів, не виношу нудьгу і нудне товариство і намагаюся проживати кожен день максимально пристрасно. Я хочу, щоб кожен день був маленьким життям, в якому я чогось досягну і чимось насолоджуся", - наголошує зірка.

У свої 92 Джоан Коллінз й досі має дуже щільний графік: вона планує регулярні заходи (віртуальні або реальні) з друзями та родиною і постійно займається спортом, хай то розтяжка, ходьба або танці.

"Я не терплю дурнів" Фото Ronald Grant

У Коллінз багато інтересів, включаючи скреббл, а також вона відмінний гравець в покер. Легко побачити зв'язок між активністю, гнучкістю розуму і молодістю душі.

"Вік - це всього лише цифра. Він абсолютно не важливий, якщо, звичайно, ви не пляшка вина", - каже актриса.

Спершу - дружба

Особисте життя Джоан Коллінз було дуже бурхливим. На рахунку кінодіви 5 шлюбів, а також актриса має трьох дітей. Колись Коллінз казала, що секс - найголовніше у стосунках, втім сьогодні вважає, що спершу - дружба.

Джоан наразі перебуває у пʼятому шлюбі з молодшим на 32 роки продюсером Персі Гібсоном.

Дружба має бути у любовних стосунках Фото Getty Images

"П'ятий раз щасливий. Я відчуваю це вже багато років. Він дивовижний, добрий, справді хороший чоловік. Він мій... як він завжди каже? Мій однодумець, так, і мій найкращий друг. До того ж, він надзвичайно красивий - і стає кращим і кращим", - похвалилася Коллінз.

Уникати "рабське копіювання"

Джоан Коллінз - справжня ікона стилю. Головним секретом її образів є знання власного тіла, а також розробка конкретного образу, який їй підходить, без "рабського копіювання".

"Я думаю, стиль - це знання свого тіла, своєї зовнішності, свого волосся, ніг, очей, і вибір двох-трьох найкращих речей, які ви можете знайти, а також прагнення виглядати якомога краще. Комфорт також важливий, тому що якщо вам некомфортно, це буде видно по обличчю", - радила зірка.

Знати своє тіло і уникати копіювання - основа стилю Фото Luc Braquet

Ніяких подачок

За своє довге і насичене життя Джоан пройшла чимало - від невдалих шлюбів і до домагань, проте з багатьох речей і помилок винесла уроки. Один з них - сумлінно працювати.

"Я дуже багато працювала, щоб досягти того, що маю, і мене виховали з думкою "ніяких подачок". Ніхто не дасть тобі все просто так. Я любила кінозірок, але ніколи не хотіла бути ними - я хотіла бути на сцені. Я вважаю, що люди, які зараз хочуть прославитися тільки заради слави, - жалюгідні", - ділилася Harpers Bazaar діва.

Усе життя Джоан сумлінно працює і не приймає "подачки" Фото Ellen von Unwerth

Не відмовлятися від задоволень

Коллінз вважає, що надто "чисте" харчування - це мода, а сама не притримується дієт. Кінозірка не об'їдається, з'їдає лише половину того, що лежить у тарілці, і ніколи не відмовляє собі у задоволеннях - від вина до кави з цукром.

"Я бачу, як ці люди п'ють зелені соки, капусту і кіноа - все це на смак як різаний картон. Зелений чай просто огидний, це як чорнило. Вранці я випиваю велику чашку чаю і дві чашки справжньої кави. Мені здається, що здорового харчування стало занадто багато", - розмірковувала Джоан.

Джоан "за" правильне харчування, проте без фанатизму Фото Instagram

Також актриса займається щодня із фізіотерапевтом по 30 хвилин, хоч і ненавидить спорт усе життя.

