Джолі у вінтажному кутюрі та золотих браслетах отримала нагороду за роль Марії Каллас. Фото

Тамара Кудрявченко 3 грудня, 16:00

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі дуже рідко зраджує чорний колір на червоних доріжках. І премія Gotham Awards 2024 не стала винятком.

Для виходу на хідник 2-го грудня в Нью-Йорку 49-річна зірка обрала вінтажну вечірню сукню Pierre Balmain от кутюр і з оксамитовими краями, створену приблизно у 1969 році.

Анджеліна Джола і чорному

Спочатку на Джолі було ще й чорне пальто оверсайз

Фото Getty Images

З прикрас на Енджі були лише рідкісні бронзові манжети Line Vautrin 1950 року.


Анджеліна Джолі 49 років

Свій вінтажний монохром Анджеліна доповнила босоніжками на платформі та масивних підборах

Фото Getty Images

Цього вечора Джолі не лише вкотре продемонструвала тонкий смак і стиль, а й отримала нагороду Performer Tribute за роль у фільмі "Марія", де вона зіграла оперну діву Марію Каллас.

Нагадаємо, нещодавно репер Akali, з яким Джолі приписували роман, розставив усі крапки над і в цьому питанні.

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Джолі
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