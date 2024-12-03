Джолі у вінтажному кутюрі та золотих браслетах отримала нагороду за роль Марії Каллас. Фото

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі дуже рідко зраджує чорний колір на червоних доріжках. І премія Gotham Awards 2024 не стала винятком.

Для виходу на хідник 2-го грудня в Нью-Йорку 49-річна зірка обрала вінтажну вечірню сукню Pierre Balmain от кутюр і з оксамитовими краями, створену приблизно у 1969 році.

Спочатку на Джолі було ще й чорне пальто оверсайз Фото Getty Images

З прикрас на Енджі були лише рідкісні бронзові манжети Line Vautrin 1950 року.

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Свій вінтажний монохром Анджеліна доповнила босоніжками на платформі та масивних підборах Фото Getty Images

Цього вечора Джолі не лише вкотре продемонструвала тонкий смак і стиль, а й отримала нагороду Performer Tribute за роль у фільмі "Марія", де вона зіграла оперну діву Марію Каллас.

Нагадаємо, нещодавно репер Akali, з яким Джолі приписували роман, розставив усі крапки над і в цьому питанні.