40-річний репер розставив крапки над "і" щодо свого роману з Джолі
Британський репер Akala (Кінгслі Джеймс МакЛін Дейлі), якого декілька місяців підозрювали у романі з акторкою Анджеліною Джолі, поставив крапку в цій історії. Зробив він це просто: представив ту, з якою він насправді зустрічається.
Як повідомляє Daily Mail, 40-річний артист прийшов на різдвяну вечірку в Лондоні з продюсеркою Шанелль Ньюман. Він відрекомендував її іншим гостям як свою дівчину.
За даними газети, Шанелль - ще й подруга Анджеліни. Як розповів інформатор, трійця співпрацює, і на кожному івенті, де Akala помічають у товаристві Джолі, насправді присутня й Ньюман.
Нагадаємо, якраз часті появи 49-річної Анджеліни і Джеймса разом і спровокували поголос про їхні романтичні стосунки.
Як відомо, раніше Джолі приписували романи з камбоджійським репером та з відомим актором, схожим на її ексчоловіка Бреда Пітта в молодості. Що ж до останнього, то він уже офіційно з'являється на людях зі своєю пасією Інес де Рамон.
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