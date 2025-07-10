"Жінка не буває однаковою": ексдружина Кличка у чорному міні наробила ефектних селфі з кішкою

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, модель Наталія Єгорова у чорному міні показала "трохи зухвалості".

У своєму Instagram вона запостила стильні фото з кішкою.

"Трохи зухвалості, трохи ніжності. Один образ — безліч граней. Адже жінка ніколи не буває лише однаковою, - вона історія, що знову й знову дивує", - написала Наталія.

Єгорова дозволяє собі носити будь-яку довжину

Коли на фото зустрілися дві грації

Нагадаємо, від Кличка Єгорова має трьох дітей: Єгора-Даніеля, Єлизавету-Вікторію і 20-річного Максима-Олександра, який грає у збірній України з баскетболу. Молодший син експодружжя також розповів про своє ставлення допорівнянь із зірковим батьком.

Раніше Кличко розказував, чи спілкуються вони з Єгоровою після розлучення.