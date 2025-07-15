Ексдружина Кличка в асиметричному міні повчила, як бути магнетичною та живою. Фото

Карина Тімкова - 15 липня, 16:30

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, 51-річна модель Наталія Єгорова потішила шанувальників новим модним контентом.

У своєму Instagram жінка опублікувала фотографії, на яких позувала у коротенькій чорній сукні з шифоновими вставками з V-подібним вирізом. Лук вона завершила тренчем, клатчем і підборами в тон.

"Тобі не потрібна особлива нагода, щоб почуватися красивою. Іноді це просто звичайний вечір. Одягни щось, що змушує тебе відчувати себе нею — жінкою, якою ти є насправді. Елегантною. Живою. Магнетичною. І найголовніше — оточеною правильною енергією. Бо справжня магія не в тому, куди ти йдеш. А в тому, з ким ти… і як ти себе почуваєш", — написала вона

Ексдружина Кличка у міні посвітила ногами на вулиці

Знаменитість ефектно попозувала на вулицях Гамбурга

Фото instagram

Ексдружина Кличка у короткій сукні ефектно попозувала просто неба

Наталія посвітила стрункими ніжками в асиметричному міні

Ексдружина Кличка похвалилася фігурою в чорному міні

Модель поділилася варіантом образу без пальта

Ексдружина Кличка похвалилася стрункою фігуркою у короткому луці

Єгорова продемонструвала свою елегантну сторону

Ексдружина Кличка похвалилася модним луком біля дзеркала

А недавно ексдружина Кличка показувала, як відновлюється в бікіні

Ексдружина Кличка наробила ефектних селфі з прикрасами на шиї

Блискуче кольє прикрашало шию жінки

Наталія часто показується в ошатних луках: у діловому костюмі з бантом, яскравому червоному аутфіті та короткій сукенці. Також модель любить демонструвати фігуру в купальниках і влаштовувати веселі танці.

Нагадаємо, від свого колишнього чоловіка Єгорова має трьох дітей: 24-річного Єгора-Даніеля, 22-річну Єлизавету-Вікторію і 20-річного Максима-Олександра, який виступає у збірній України з баскетболу. А нещодавно юнак зізнався, як реагує на порівняння з зірковим батьком.

Хоча всі спадкоємці живуть і навчаються у різних країнах, час від часу вони збираються для родинних свят. А минулого року молодший син і дочка Кличка організували гучне паті з алкоголем.

Читайте також:

Ексдружина Кличка у самих рушниках показалася у спа і повчила, як відпочивати

51-річна ексдружина Кличка в топі та лосинах хаотично порухала тілом у танці водоростей. Фото

"Знадобиться рятувальна операція": ексдружина Кличка насмішила спробою видертися на дерево. Відео

Єгорова
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів