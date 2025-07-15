Ексдружина Кличка в асиметричному міні повчила, як бути магнетичною та живою. Фото

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, 51-річна модель Наталія Єгорова потішила шанувальників новим модним контентом.

У своєму Instagram жінка опублікувала фотографії, на яких позувала у коротенькій чорній сукні з шифоновими вставками з V-подібним вирізом. Лук вона завершила тренчем, клатчем і підборами в тон.

"Тобі не потрібна особлива нагода, щоб почуватися красивою. Іноді це просто звичайний вечір. Одягни щось, що змушує тебе відчувати себе нею — жінкою, якою ти є насправді. Елегантною. Живою. Магнетичною. І найголовніше — оточеною правильною енергією. Бо справжня магія не в тому, куди ти йдеш. А в тому, з ким ти… і як ти себе почуваєш", — написала вона

Знаменитість ефектно попозувала на вулицях Гамбурга Фото instagram

Наталія посвітила стрункими ніжками в асиметричному міні

Модель поділилася варіантом образу без пальта

Єгорова продемонструвала свою елегантну сторону

А недавно ексдружина Кличка показувала, як відновлюється в бікіні

Блискуче кольє прикрашало шию жінки

Наталія часто показується в ошатних луках: у діловому костюмі з бантом, яскравому червоному аутфіті та короткій сукенці. Також модель любить демонструвати фігуру в купальниках і влаштовувати веселі танці.

Нагадаємо, від свого колишнього чоловіка Єгорова має трьох дітей: 24-річного Єгора-Даніеля, 22-річну Єлизавету-Вікторію і 20-річного Максима-Олександра, який виступає у збірній України з баскетболу. А нещодавно юнак зізнався, як реагує на порівняння з зірковим батьком.

Хоча всі спадкоємці живуть і навчаються у різних країнах, час від часу вони збираються для родинних свят. А минулого року молодший син і дочка Кличка організували гучне паті з алкоголем.