Світоліна замилувала обіймами з мамою і дочкою на тлі хмарочосів у Нью-Йорку

Юлія Леськова - 31 серпня, 10:42
Еліна Світоліна позує для фото
Фото з Instagram Еліни Світоліної

30-річна тенісистка Еліна Світоліна (Монфіс) замилувала фото з донькою та мамою на тлі хмарочосів у Нью-Йорку. 

Світоліна показалася на даху одного із готелів Нью-Йорка, пригортаючи до себе 2,5-річну донечку Скаї. Також спортсменка заселфилася зі своєю мамою Оленою. 

"Кохання у місті", - написала Еліна. 


Еліна Світоліна зі своєю донечкою Скаї

До речі, у маленької Скаї вже розкішні кучерики. Світоліна якось милувалася її зачіскою

Еліна Світоліна цілує свою доньку

Світоліна наробила милих фото з донечкою

Еліна Світоліна з мамою у Нью-Йорку

Також Світоліна пригорнулася до своєї мами

Еліна Світоліна наробила фото у Нью-Йорку

Світоліна помилувалася панорамою міста

Нагадаємо, нещодавно Еліна Світоліна та її чоловік, тенісист Гаель Монфіс відсвяткували 4-ту річницю шлюбу. 

Також вона зі своєю мамою та донечкою на початку червня показували, як розпочали свою відпустку на морі. 

Світоліна
