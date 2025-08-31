Світоліна замилувала обіймами з мамою і дочкою на тлі хмарочосів у Нью-Йорку

Фото з Instagram Еліни Світоліної

30-річна тенісистка Еліна Світоліна (Монфіс) замилувала фото з донькою та мамою на тлі хмарочосів у Нью-Йорку.

Світоліна показалася на даху одного із готелів Нью-Йорка, пригортаючи до себе 2,5-річну донечку Скаї. Також спортсменка заселфилася зі своєю мамою Оленою.

"Кохання у місті", - написала Еліна.

До речі, у маленької Скаї вже розкішні кучерики. Світоліна якось милувалася її зачіскою

Світоліна наробила милих фото з донечкою

Також Світоліна пригорнулася до своєї мами

Світоліна помилувалася панорамою міста

Нагадаємо, нещодавно Еліна Світоліна та її чоловік, тенісист Гаель Монфіс відсвяткували 4-ту річницю шлюбу.

Також вона зі своєю мамою та донечкою на початку червня показували, як розпочали свою відпустку на морі.