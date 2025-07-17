"Моя найбільша перемога": чоловік Світоліної привітав її з 4-річчям шлюбу милим фото та смішним відео

Карина Тімкова - 17 липня, 09:45
Еліна Світоліна святкує 4-річчя шлюбу з чоловіком

Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс відзначають 4-ту річницю з дня весілля

Фото instagram

Тенісистка Еліна Світоліна (Монфіс) та її чоловік, 38-річний французький тенісист Гаель Монфіс святкують 4-ту річницю шлюбу.

З цієї нагоди обранець медалістки Олімпійських ігор опублікував зворушливе селфі з нею та їхньою 2,5-річною донечкою Скаї. Також він написав миле привітання у святковий день:

"Чотири роки тому ми одружилися. З того дня ми будуємо життя, сповнене любові, сміху та прекрасних спогадів. Сьогодні я дивлюся на це фото… і розумію, що в мене є все. Бачити вас обох — моя найбільша перемога. Дякую, що ви були поруч, дякую, що ви є собою. Я люблю вас обох більше за все".


Еліна Світоліна показалася з чоловіком і дочкою на милому фото

Гаель потішив сімейним кадром

Фото instagram
Еліна Світоліна у компанії чоловіка потанцювала для відео

Також подружжя показало кумедний ролик, на якому чоловік 30-річної Світоліної фільмував її танці

Скрін tiktok
@thegaelmonfils Aujourd’hui, ça fait 4 ans de mariage 🎉 Toujours autant de délires, de rires et d’amour ❤️ Ma femme est incroyable 🙌🏾 #4ans #Love #ToujoursLeMemeDélire ♬ original sound - Jordan & Tatum

Нагадаємо, первісток пари народилась у жовтні 2023-го. Дівчинка вивчає три мови: українську, англійську й французьку. Тенісистка частенько бере дитину з собою у поїздки та робить їй милі зачіски. Зіркові батьки не забувають створювати цікаве дозвілля для Скаї.

До речі, ТаблоID зібрав цікаві факти про подружжя та детально описав історію кохання Еліни і Гаеля.

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