"Моя найбільша перемога": чоловік Світоліної привітав її з 4-річчям шлюбу милим фото та смішним відео
Тенісистка Еліна Світоліна (Монфіс) та її чоловік, 38-річний французький тенісист Гаель Монфіс святкують 4-ту річницю шлюбу.
З цієї нагоди обранець медалістки Олімпійських ігор опублікував зворушливе селфі з нею та їхньою 2,5-річною донечкою Скаї. Також він написав миле привітання у святковий день:
"Чотири роки тому ми одружилися. З того дня ми будуємо життя, сповнене любові, сміху та прекрасних спогадів. Сьогодні я дивлюся на це фото… і розумію, що в мене є все. Бачити вас обох — моя найбільша перемога. Дякую, що ви були поруч, дякую, що ви є собою. Я люблю вас обох більше за все".
Нагадаємо, первісток пари народилась у жовтні 2023-го. Дівчинка вивчає три мови: українську, англійську й французьку. Тенісистка частенько бере дитину з собою у поїздки та робить їй милі зачіски. Зіркові батьки не забувають створювати цікаве дозвілля для Скаї.
До речі, ТаблоID зібрав цікаві факти про подружжя та детально описав історію кохання Еліни і Гаеля.
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