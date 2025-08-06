Тренування, нова зачіска і селфі з дочкою: Світоліна у міні показала свої спортивні дні. Фото

Карина Тімкова - 6 серпня, 12:45

30-річна тенісистка Еліна Світоліна (Монфіс) поділилася новою добіркою стильних фотографій.

У своєму Instagram спортсменка показала моменти з залу, підготовки до матчу та гри на корті, а також селфі зі своєю 2,5-річною донечкою Скаї.

"Зловила хороший настрій і зберегла його", — написала вона.

Еліна Світоліна у спортлуці показалася в залі на тренуванні

Еліна наробила ефектних кадрів у спортивному одязі

Фото instagram

Еліна Світоліна у тенісній сукні похвалилася фігурою в залі

І попозувала у короткій тенісній сукні

Еліна Світоліна похвалилася новою стильною зачіскою

Знаменитість поцікавилася, чи подобається шанувальникам її нова зачіска

Еліна Світоліна замилувала фото з 2-річною дочкою

Світоліна не показує обличчя донечки, турбуючися за її приватність, але час від часу ділиться милими моментами з нею

Еліна Світоліна у міні показалася на тенісному корті

Тенісистка показала себе під час гри

Еліна Світоліна у спортлуці похвалилася тренованими формами

Зірка в шортиках похвалилася стрункими ніжками

Еліна Світоліна показалася у тенісному міні на матчі

І подякувала глядачам за підтримку

Нагадаємо, зі своїм чоловіком, 38-річним французьким тенісистом Гаелем Монфісом спортсменка днями відсвяткувала 4-ту річницю шлюбу. Час від часу Еліна ділиться милими сімейними моментами з ним і дочкою. А ще ТаблоID описував історію кохання подружжя.

Також Світоліна не забуває ділитися кадрами зі своїх тренувань та позувати у стильних луках для модних кампейнів. Нещодавно вона знялась у стилі old money для українського бренду.

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