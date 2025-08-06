Тренування, нова зачіска і селфі з дочкою: Світоліна у міні показала свої спортивні дні. Фото
30-річна тенісистка Еліна Світоліна (Монфіс) поділилася новою добіркою стильних фотографій.
У своєму Instagram спортсменка показала моменти з залу, підготовки до матчу та гри на корті, а також селфі зі своєю 2,5-річною донечкою Скаї.
"Зловила хороший настрій і зберегла його", — написала вона.
Нагадаємо, зі своїм чоловіком, 38-річним французьким тенісистом Гаелем Монфісом спортсменка днями відсвяткувала 4-ту річницю шлюбу. Час від часу Еліна ділиться милими сімейними моментами з ним і дочкою. А ще ТаблоID описував історію кохання подружжя.
Також Світоліна не забуває ділитися кадрами зі своїх тренувань та позувати у стильних луках для модних кампейнів. Нещодавно вона знялась у стилі old money для українського бренду.
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