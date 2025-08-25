Ратаковскі у шкіряному топі, прозорих легінсах та з начосом млосно попозувала на камеру телефона
Американська модель та акторка Емілі Ратаковскі попозувала у шкіряному топі і напівпрозорих легінсах.
У своєму Instagram вона запостила фото у звабливому луці, який підкреслює кожний вигін тіла.
І хоча Ратаковскі має чудову форму, зірка неодноразово була розкритикована аудиторією через худорлявість. Так само часто дорікали моделі і за те, що вона любить показуватись голяка.
Однак Емілі не зважає на негативні коментарі і продовжує балувати фанатів пікантними формами в купальнику.
Приєднуйтесь до дискусії