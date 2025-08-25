Ратаковскі у шкіряному топі, прозорих легінсах та з начосом млосно попозувала на камеру телефона

Марія Мельник - 25 серпня, 11:15

Американська модель та акторка Емілі Ратаковскі попозувала у шкіряному топі і напівпрозорих легінсах.

У своєму Instagram вона запостила фото у звабливому луці, який підкреслює кожний вигін тіла.

Ратаковскі у топі попозувала для фото

Неможливо не відмітити рельєфний прес моделі

Ратаковскі - фото у повний зріст

А куди б ви одягнули такий лук?


Ратаковскі у чорному на попозувала для фото

Щоб зробити образ більш ефектним, модель зробила начос у стилі 90-х

Емілі вміє обирати предмети гардероба, які підкреслюють її жіночність

Емілі вміє обирати предмети гардероба, які підкреслюють її жіночність

І хоча Ратаковскі має чудову форму, зірка неодноразово була розкритикована аудиторією через худорлявість. Так само часто дорікали моделі і за те, що вона любить показуватись голяка.

Однак Емілі не зважає на негативні коментарі і продовжує балувати фанатів пікантними формами в купальнику.

ратаковскі
