Ратаковскі у хижому бікіні поспокушала формами на відпочинку в Італії. Фото

Юлія Леськова - 10 серпня, 11:51
Емілі Ратаковскі похвалилася принадами у купальнику
Фото з Instagram Емілі Ратаковскі

Американська модель та акторка Емілі Ратаковскі насолоджується залишками літніх днів та активно ділиться з шанувальниками відпочинковим контентом. 

У своєму Instagram спокуслива красуня показалася на відпочинку в Італії. 

Вона виклала фото у бікіні на тлі неймовірних краєвидів, похвалилася стрибками в море та вишуканими італійськими стравами. Компанію Емілі склали друзі та 4-річний син Сильвестр.


Емілі Ратаковскі показала сина на відпочинку

4-річному сину Емілі байдуже на море і краєвиди - спати треба за розкладом

Емілі Ратаковскі наробила фото на відпочинку

Модель попозувала у мінішортиках на яхті

Емілі Ратаковскі показалася у купальнику
Емілі - власниця бренду купальників, тож вибір бікіні у неї досить широкий
Емілі Ратаковскі попозувала у мінішортах
Фото з Instagram Емілі Ратаковскі
Емілі Ратаковскі відпочиває в Італії

Ох, ці спокусливі ракурси

Емілі Ратаковскі показалася з чоловіком

Модель з розкішним вирізом на грудях потрималася за ручки з чоловіком. Цікаво, це хороший друг, чи може новий обранець?

Нагадаємо, наприкінці липня Емілі Ратаковскі повністю оголена показала, як минає її літо на відпочинку. 

А у червні красуня хвалилася запальним тверком та тортом у вигляді сідниць на своє 34-річчя. 

