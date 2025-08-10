Ратаковскі у хижому бікіні поспокушала формами на відпочинку в Італії. Фото

Фото з Instagram Емілі Ратаковскі

Американська модель та акторка Емілі Ратаковскі насолоджується залишками літніх днів та активно ділиться з шанувальниками відпочинковим контентом.

У своєму Instagram спокуслива красуня показалася на відпочинку в Італії.

Вона виклала фото у бікіні на тлі неймовірних краєвидів, похвалилася стрибками в море та вишуканими італійськими стравами. Компанію Емілі склали друзі та 4-річний син Сильвестр.

4-річному сину Емілі байдуже на море і краєвиди - спати треба за розкладом

Модель попозувала у мінішортиках на яхті

Емілі - власниця бренду купальників, тож вибір бікіні у неї досить широкий

Фото з Instagram Емілі Ратаковскі

Ох, ці спокусливі ракурси

Модель з розкішним вирізом на грудях потрималася за ручки з чоловіком. Цікаво, це хороший друг, чи може новий обранець?

Нагадаємо, наприкінці липня Емілі Ратаковскі повністю оголена показала, як минає її літо на відпочинку.

А у червні красуня хвалилася запальним тверком та тортом у вигляді сідниць на своє 34-річчя.