Ратаковскі у хижому бікіні поспокушала формами на відпочинку в Італії. Фото
Американська модель та акторка Емілі Ратаковскі насолоджується залишками літніх днів та активно ділиться з шанувальниками відпочинковим контентом.
У своєму Instagram спокуслива красуня показалася на відпочинку в Італії.
Вона виклала фото у бікіні на тлі неймовірних краєвидів, похвалилася стрибками в море та вишуканими італійськими стравами. Компанію Емілі склали друзі та 4-річний син Сильвестр.
Нагадаємо, наприкінці липня Емілі Ратаковскі повністю оголена показала, як минає її літо на відпочинку.
А у червні красуня хвалилася запальним тверком та тортом у вигляді сідниць на своє 34-річчя.
