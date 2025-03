Прес як у Квіткової та дупця як у Лопес: 10 зіркових тренувань, які варто спробувати

Традиційно із закінченням зими питання фізичної форми стає актуальнішим, а спортзали поповнюються спраглими до тренувань. Утім, не всі охочі попрацювати над своїм тілом готові іти в тренажерку чи на групові заняття.

У часи, коли майже все можна перевести в площину онлайн, відео різноманітних воркаутів точно є у папках "збережене" в Instagram та закладках браузерів багатьох з вас. Щоправда, частенько бракує мотивації та дисципліни.

Однак ТаблоID прийшов на допомогу і зібрав такий собі спортивний гайд зіркових тренувань, які зможуть і мотивувати, і допомогти у пошуку потрібного і комфортного навантаження на шляху до здорового і підтягнутого тіла.

Алла Барановська

Ексдружина нардепа Миколи Тищенка, бізнеследі Алла Барановська вже кілька років як зробила спорт частиною своєї рутини. У 2023 році блогерці вдалося схуднути на 17 кг і перевернути своє уявлення щодо тренувань і харчування.

Так Алла перейшла від виснажливих тренувань 5 разів на день до "жіночих", а точніше пілатесу і йоги.

Алла може похизуватися рельєфним тілом Фото з Instagram

Алла частенько ділиться фрагментами своїх тренувань з пілатесу. Блогерка займається на реформері, а також використовує ролики. Якщо для першого вам точно треба буде студія, то другий варіант можна відтворити і вдома.

Пілатес здається дуже простим, проте зусиль потребує Скрін з відео Instagram

Окрім регулярного спорту, Барановська акцентує увагу на харчуванні, гарному медобстеженні (блогерка запевняє, що часто ми тягнемося до фастфуду і алкоголю через дефіцити в організмі), а також рекомендує гарно спати, бо це "дієта без зусиль".

Алла відмовилася від солодощів, алкоголю, смаженого, кави (замінила на матчу), сирів з пліснявою і напівфабрикатів.

Даша Астафʼєва

Минулоріч секссимвол Даша Астафʼєва зізнавалася, що набрала 10 кг, але не кинулася голодувати, щоб скинути їх за місяць, а підійшла до процесу розумно. Тепер модель частенько демонструє роботу над собою в мережі. Даша, яка раніше займалася йогою, нині обирає силові заняття на тренажерах, TRX і вправи з додатковою вагою.

Даша обирає хард рівень Фото @juliablack.photographer

Нещодавно у своєму Instagram Астафʼєва поділилася комплексом тренувань для пружних сідниць. 39-річна Даша присідала з додатковою вагою, прокачувала мʼязи на тренажерах і відтискалася.

Даша використовує петлі TRX Скрін з відео

"Так три рази на тиждень робіть, будуть сіднички як 🍑" – написала вона. Скрін з відео

Ксенія Мішина

Актриса Ксенія Мішина з тих, хто додав спорт у свою рутину і відійшов від просто бажання "красивих форм". Коли почалася велика війна, красуня набрала близько 7 кг через стрес. Тож саме відтоді вважає тренування частиною свого життя та бачить "не тільки силу м’язів, а й дисципліну, стійкість, терпіння, здатність рухатися далі".

Актриса зі спортом на "ти" Фото з Instagram

Актриса надає перевагу кардіо і силовим навантаженням.

На відео актриса працює переважно з додатковою вагою - зі штангою і гантелями. Тренування не для новачків, проте його можна відтворити з тренером у залі.

Результат на обличчі Фото з Instagram

Дженніфер Еністон

56-річна актриса Дженніфер Еністон відома своїм розкішним тілом і любовʼю до воркаут-методу Pvolve. Кілька років тому зірка відмовилася від агресивних тренувань і віддає перевагу цій дієвій фітнесметодиці.

У свої 56 актриса виглядає дуже сексі Фото з Instagram Pvolve

Еністон вже має певний порядок вправ під час своїх тренувань. Так, актриса спочатку 15 хвилин розминається та виконує базові асани з масажним роликом. Елементи йоги допомагають зірці розігріти тіло і підготуватися до основного тренування.

Песики "допомагають" актрисі Скрін з Instagram

Елементи йоги добре зміцнюють тіло Скрін з Instagram

Далі Дженніфер переходить до кардіо: стрибки на скакалці, а також підстрибування з розведенням рук і ніг.

Еністон додатково працює з гантелями, стоїть у звичайній та бічній планці.

Зазвичай актриса завершує тренування комплексом вправ ABS (Abdominal Back Spine), які зміцнюють прес, мʼязи стегон, сідниці і добре впливають на поперек.

Даша Квіткова

Блогерка Даша Квіткова надає перевагу тренуванням з тренером у спортзалі. Основним спортивним "раціоном" 26-річної Даші є функціональні тренування і стретчинг, чим вона ділиться в рамках свого проєкту "NOBODY BUT YOU".





Після пологів Даша Квіткова скинула більше 30 кг Фото @l.koshova_ph

Зокрема, це вправи з додатковою вагою, блогерка присідає з 80-100 кг штангою, що підійде не всім і вимагає додаткової уваги тренера поряд.

Даша вправно качає прес, а також використовує спортивні резинки. Особливу увагу блогерка приділяє вправам для ніг та сідниць.

Ганна Різатдінова

Українська гімнастка Ганна Різатдінова - ще один приклад для наслідування і мотивації.

До речі, Ганна поборола цукрову залежність Фото @michael_fedorak

Окрім стретчингу спортсменка займається і функціональним фітнесом. Так, нещодавно Ганна продемонструвала "Full Body" вправи з гантелями, які кожен може виконати й вдома. Це присідання, прокачування пресу, сідниць та мʼязів спини.

Обовʼязково почитайте про правила харчування Різатдінової та поради щодо детоксу організму.

Дженніфер Лопес

Спорт - невід'ємна і велика частина життя 55-річної Джей Ло, а її харчування стає більш суворим з роками (лише з дітьми співачка може поїсти смачненьке).

Зірка обожнює кікбоксинг, танцювальну аеробіку, силові і кругові тренування. Зокрема Лопес працює в три підходи над пресом, руками і виконує "пліє" з вагою.

Фітнес - складова життя зірки Фото з Instagram

На одному з відео своїх тренувань співачка розпочала з розминки, яка включає елементи стретчингу, а вже потім почала працювати з гантелями. Лопес виконала вправи для мʼязів рук, присідання, випади. А завершила своє тренування діва вправами для пресу.

Настя Каменських

37-річна співачка Настя Каменських регулярно займається у спортзалі разом з тренером, а от на вихідних любить робити розтяжку.

Настя зізнавалася, що погладшала на початку повномасштабної війни Фото з instagram

Спочатку артистка розминає спину у позі "кішки", далі працює з мʼязами ніг і тазу. Це саме той варіант тренувань, якщо вам не хочеться докладати зусиль, проте тіло просить руху.

ТаблоID якось писав про 3 улюблені вправи співачки для сідниць. Тож, якщо хочете дупцю як у Каменських, то обовʼязково спробуйте ще й такий варіант.

Санта Дімопулос

Блогерка і екс-"Віа Гра" Санта Дімопулос - чемпіонка з фітнесу, тож спорт невід'ємна частина життя красуні.

До речі, віднедавна Дімопулос ще й лайф-коуч. Фото з Instagram

На одному з відео свого тренування блогерка виконує силові вправи: випади з гантелями, горизонтальні та вертикальні тяги. Також екс "Віа Гра" перекидала велике колесо, але це явно не для тих, хто перший день в залі.

Очевидно, що й до свого харчування Санта ставиться відповідально. Блогерка не вживає цукор, фастфуд, ковбаси, напівфабрикати і навіть білий рис.

Єва Лонгорія

50-річна зірка "Відчайдушних домогосподарок" Єва Лонгорія славиться своїм підтягнутим тілом.

Важко повірити, що актрисі вже 50 Фото @brianbowensmith

Нещодавно красуня ділилася своєю спортивною рутиною і продемонструвала вправи.

Єва мотивує Скрін з відео

Беремо до уваги на прикладі Єви Лонгорії як правильно присідати з гантелями (не забувайте, що неправильно виконані вправи можуть бути травматичними і нанести шкоду). Актриса активно пропрацювала біцепс і тріцепс, а також додатково використовувала медбол.

Окрім спорту, 50-річна красуня дбає і про внутрішній стан: актриса медитує і приймає холодні ванни. Все це вона робить не тому, що боїться постаріти, а навпаки - тому що хоче постаріти.

А поки ви обираєте, яке з тренувань спробувати, ТаблоID нагадує, що раніше писав про корисні смузі від зірок та найхимерніші зіркові дієти (які пробувати не варто).