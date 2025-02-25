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Камерон Діас уперше зазнімкували на прогулянці з 1,5 річним сином

Карина Тімкова - 25 лютого, 16:00

Голлівудську акторку Камерон Діас уперше сфотографували папараці під час прогулянки з сином Кардиналом.

52-річна зірка зазвичай ретельно оберігає приватне життя своєї родини, але цього разу папараці пощастило, і вони зазнімкували її на вулиці в Санта-Барбарі, повідомляє Page Six.

Для виходу Камерон обрала білу сорочку на ґудзиках, чорні штани та капелюх в тон. Образ доповнили великі окуляри, а волосся вона зібрала у пучок. Малюк Кардинал у бежевому костюмчику сидів у мами на руках.


Діас і її чоловік, 45-річний музикант Бенджі Медден, рідко з’являються на публіці разом, а своїх дітей майже не показують. Нагадаємо, подружжя також виховує п’ятирічну доньку Реддікс. А про народження їх сина стало відомо весною 2024.

Камерон Діас вперше побачили разом із сином

Пара виховує двох спільних дітей, яких оберігає від публічності

Фото з Instagram

На початку цього року чоловік Камерон зворушливо привітав її з 10 річницею шлюбу. Раніше акторка розповідала, чому потрібно спати з коханим в різних кімнатах.

Як відомо, нещодавно Діас повернулася в кіно після 10 років перерви та спровокувала розмови про її бажання покинути індустрію назавжди.

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