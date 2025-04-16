Рожеве міні і шкіряна зухвалість: 19-річна донька Фреймут наробила креативних фото на схилах Лос-Анджелеса

Старша донька ведучої та знавчині етикету Ольги Фреймут, 19-річна Злата Мітчелл наробила чимало фото у сонячному Лос-Анджелесі.

У своєму Instagram дівчина у яскравих луках показала свій креатив і жіночність.

Останнім часом Злата надає перевагу жіночним лукам, які підкреслюють її фігуру

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Як відомо, Ольга Фреймут народила першу доньку Злату від стосунків з британцем Нілом Мітчеллом, від якого пішла вагітною. Однак телеведуча не забороняє доньці спілкуватися з родиною з боку батька.

Нагадаємо, у червні минулого року Мітчелл закінчила навчання у своїй школі-інтернаті у США. Раніше вона пригадувала, як за свої 19 років змінила 5 шкіл і 3 країни.