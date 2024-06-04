"У стосунках так не можна": Різатдінова зізналася, через що мала складнощі з чоловіками

Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова вирішила привідкрити завісу свого особистого життя і почала з інтриги.

У своєму Instagram 30-річна спортсменка розказала, які якості заважали їй у стосунках із чоловіками, та якою насправді вона може ставати поряд із коханим.

А ще Аня пообіцяла пізніше розповісти, як вона "збирала себе по шматках" після того, як вперше відкрилася чоловіку на повну. І мова, вочевидь, йде про Олександра Онищенка.

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"Для мене стосунки були як Олімпійські ігри. Я була на 100% впевнена, якщо я роблю все правильно, по совісті, викладаюсь на всю - до мене прийде "золота медаль". І це буде історія на все життя. Я була така у всьому. Але в стосунках так не можна. Життя - це не «швидше, вище, сильніше». Це не Олімпіада. Тут нема переможців і тих, хто програв", - зізналася Різатдінова.

Різатдінова вирішила привернути увагу підписників розповідями про особисте життя Фото з Instagram

"Ми знайомимося з людьми і отримуємо досвід. Це не є добре чи погано. Це все цінність досвіду. Мені певний час було дуже складно, тому що я почувала себе з чоловіками сильнішою ніж вони. І я помічала, що більшість з них мене бояться. Мені говорили, що в мене надто суровий погляд. Можливо) Я не контролюю весь час свою міміку і досить багато працюю. Тому очікувано, що більшість часу я матиму серйозний вигляд", - зазначила Аня.

"Так, всі ми знаємо, що чоловіки люблять легкість, сяяння, рослаблення в жінках. Але я досить сильна особистість. Олімпійська медаль не досягається в легкості). Але чоловіки, які наважувались зі мною познайомитись, розкривали мене з іншої сторони. Насправді я досить вразлива, сентиментальна, глибока і чуттєва.

Так, мене легко образити людині, котру я підпустила до себе. З іншої сторони мене так само легко і розвеселити. Тобто для "своїх" я відкриваюсь по новому. Але з першого погляду так і не скажеш)", - зауважила спортсменка.

Після Онищенка у Ганни були не дуже вдалі романи, які вона майже не афішувала Фото @_serik_serik_

"І от що сталось, коли я вперше на повну відкрилась, і як я після цього збирала себе по шматочкам - я розкажу вже в наступних постах", - заінтригувала вона.

Насправді, Різатдінова вже розказувала про те, як була готова поїхати за Онищенком на край світу і як важко їй далося їхнє розставання. Як відомо, пара не була офіційно одружена. Ганна казала, що вдячна йому за сина та за час, проведений разом.

А ще гімнастка зізнавалася, що за період стосунків із олігархом-утікачем від неї відвернулися майже всі.