"Головна приправа - любов": Гвоздьова дала рецепт пиріжків із вишнями її мами

Ілона Гвоздьова з мамою Фото і скріни з Instagram Гвоздьової

Хореографка Ілона Гвоздьова вирішила поділитися з шанувальниками рецептом cмажених пиріжків із вишнями її мами Ніни.

Процес приготування зірка зняла для Instagram, а завершується відео тим, як вона нарешті з апетитом ласує улюбленим смаколиком, стогнучи від задоволення.

Коли готуєшся відкусити мамин пиріжечок з вишнями

Коли відкусила мамин пиріжечок із вишнями

Ілона дала перелік інгредієнтів: 300 г кефіру, 1 ч.л. соди, 400г муки, 1 с.л цукру, 0,5 ч.л. солі, 2 ст.л олії, 400 г вишні без кісточок.

"Соду погасити в кефірі. Просіяли муку, додали сіль, цукор, додаємо погашений кефір і замішуємо тісто з додаванням олії, тісто має бути мякеньке.Замістили тісто і 20 хв дати йому відпочити. Ділимо на кусочки тісто і коли кладемо вишню в середину (4-5 шт) додаємо щіпотку цукру і манки (за бажанням) щоб сік не витікав. Формуємо пиріжки і смажимо на олії на пательні", - порадила Гвоздьова.

"Смачного, і не забудьте головна приправа - любов", - додала вона.

Нагадаємо, акторка Ольга Сумська нещодавно показувала, як приготувати галету з вишнями та смородиною, а шефхухар Євген Клопотенко розповідав, із чим іще дуже смачно їсти вишню. Співачка Злата Огнєвіч же вчила, як робити вареники з цими ягодами.



