"Жінка, що дозріла": Гвоздьова зустріла свої 37 у поцілунку з чоловіком та попозувала на вулицях Києва. Фото

Ілона Гвоздьова святкує 37-річчя Фото liz.parkhomchuk

5 серпня хореографка Ілона Гвоздьова відзначає свій день народження. Їй виповнилося 37 років.

У святковий день зірку привітав її чоловік Іван Хомячук, з яким вона мала розлучатися, але, схоже, парочка вирішила залишитися разом. Своїй коханій він подарував букет квітів.

"Ну почалося. Привіт, мій новий рік, мої 37. З початком війни я пройшла крізь важкі роки трансформації, через тишу болю, втрати й гучність сумнівів, через зневіру і розчарування в людях, через випробування власними недоліками і постійною самокритикою…", — написала вона.

Ілона показала цілунок з чоловіком на своє 37-річчя Фото instagram

А ще танцюристка підготувала ефектну літню фотосесію на вулицях Києва. Вона потанцювала босоніж просто неба для чуттєвих кадрів.

Знаменитість ефектно попозувала у шовковій сукенці Фото liz.parkhomchuk

Такій гнучкості можна тільки позаздрити

"Я очищаю свій простір від слів, що ранили. Від людей, які зраджували Від страхів, що більше не мають влади наді мною. Тепер я — жінка, що дозріла. Не за роками, а за правдою. Мати, що навчилась любити себе не менше, ніж дитину. Я знаю, чого хочу. І більше не прошу дозволу — я творю", — додала іменинниця.

Гвоздьова показала ефектне фото на тлі столичної набережної

Хореографка не побоялася залізти на огорожу мосту

Зірка пострибала у самому центрі Києва

"Кожна травма — не слабкість, а свідчення мого шляху. Я падала і вчилась знову підійматися, дихати, жити не на виживання, а на зростання. Я — левиця. Але вже не та, що кидається відстоювати правду понад усе і попри все, а та, що знає свою силу і мовчки вибирає світло, щирість і часом самотність, якщо потрібно", — каже вона

Ілона з оголеними стегнами та млосним поглядом посиділа на вулиці

"Новий рік, новий виклик, нові мрії, наче я у вічному русі та пошуку і це кайф. У вічному питанні: "Хто я зараз?" І знаєте, відповідь — не завжди слова, а стан: гідність, впевненість, міць, щирість і спокій", — завершила зірка.

Танцюристка похвалилася стрункими ніжками під нічним небом

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Нагадаємо, у шлюбі з чоловіком хореографка народила двох діток: 4-річного Домініка і 9-річну Рію. З ними Ілона нещодавно показувалася на сонячному відпочинку в Туреччині.

Також Гвоздьова обожнює хвалитися фігурою у спокусливих бікіні та показуватися топлес. А ще знаменитість ділилася секретами догляду за обличчям і показувала, як працює над тілом.