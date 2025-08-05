"Жінка, що дозріла": Гвоздьова зустріла свої 37 у поцілунку з чоловіком та попозувала на вулицях Києва. Фото

Карина Тімкова - 5 серпня, 09:45
Ілона Гвоздьова у шовку повигиналася в Києві на своєму 37-річчі

Ілона Гвоздьова святкує 37-річчя

Фото liz.parkhomchuk

5 серпня хореографка Ілона Гвоздьова відзначає свій день народження. Їй виповнилося 37 років.

У святковий день зірку привітав її чоловік Іван Хомячук, з яким вона мала розлучатися, але, схоже, парочка вирішила залишитися разом. Своїй коханій він подарував букет квітів.

"Ну почалося. Привіт, мій новий рік, мої 37. З початком війни я пройшла крізь важкі роки трансформації, через тишу болю, втрати й гучність сумнівів, через зневіру і розчарування в людях, через випробування власними недоліками і постійною самокритикою…", — написала вона.


Ілона Гвоздьова поцілувала чоловіка на своєму 37-річчі

Ілона показала цілунок з чоловіком на своє 37-річчя

Фото instagram

А ще танцюристка підготувала ефектну літню фотосесію на вулицях Києва. Вона потанцювала босоніж просто неба для чуттєвих кадрів.

Ілона Гвоздьова посвітила ніжками на вулицях Києва

Знаменитість ефектно попозувала у шовковій сукенці

Фото liz.parkhomchuk
Ілона Гвоздьова у міні похвалилася гнучкістю в центрі Києва

Такій гнучкості можна тільки позаздрити

"Я очищаю свій простір від слів, що ранили. Від людей, які зраджували Від страхів, що більше не мають влади наді мною. Тепер я — жінка, що дозріла. Не за роками, а за правдою. Мати, що навчилась любити себе не менше, ніж дитину. Я знаю, чого хочу. І більше не прошу дозволу — я творю", — додала іменинниця.

Ілона Гвоздьова у шовку повигиналася на мосту

Гвоздьова показала ефектне фото на тлі столичної набережної

Ілона Гвоздьова у мін наробила екстремальних фото на мосту

Хореографка не побоялася залізти на огорожу мосту 

Ілона Гвоздьова босоніж потанцювала в центрі Києва

Зірка пострибала у самому центрі Києва

Ілона Гвоздьова ефектно попозувала в Києві на своє 37-річчя

"Кожна травма — не слабкість, а свідчення мого шляху. Я падала і вчилась знову підійматися, дихати, жити не на виживання, а на зростання. Я — левиця. Але вже не та, що кидається відстоювати правду понад усе і попри все, а та, що знає свою силу і мовчки вибирає світло, щирість і часом самотність, якщо потрібно", — каже вона

Ілона Гвоздьова посвітила оголеними стегнами біля дороги

Ілона з оголеними стегнами та млосним поглядом посиділа на вулиці

"Новий рік, новий виклик, нові мрії, наче я у вічному русі та пошуку і це кайф. У вічному питанні: "Хто я зараз?" І знаєте, відповідь — не завжди слова, а стан: гідність, впевненість, міць, щирість і спокій", — завершила зірка.

Ілона Гвоздьова похвалилася ніжками на фото з Києва
Танцюристка похвалилася стрункими ніжками під нічним небом
Ілона Гвоздьова у шовку і босоніж потанцювала на Хрещатику

Куди ж без танців на Хрещатику

Нагадаємо, у шлюбі з чоловіком хореографка народила двох діток: 4-річного Домініка і 9-річну Рію. З ними Ілона нещодавно показувалася на сонячному відпочинку в Туреччині.

Також Гвоздьова обожнює хвалитися фігурою у спокусливих бікіні та показуватися топлес. А ще знаменитість ділилася секретами догляду за обличчям і показувала, як працює над тілом.

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