"Втілення радості": Хейлі Бібер привітала сина з першим днем народження та показала його у себе на руках
Американська модель та бізнесвумен Хейлі Бібер привітала свого сина від канадського співака Джастіна Бібера з 1-річчям та замилувала фото з малюком.
Хейлі показала світлини, на яких тримає на руках сина й щасливо посміхається.
"1 рік з тобою, мій прекрасний хлопчик. З першим днем народження, Джек Блюз. Ти - втілення радості", - написала Хейлі.
Нагадаємо, через неоднозначну реакцію Джастіна на те, що Хейлі з'явилася на обкладинці Vogue? прихильники зіркового подружжя вирішили, що ті збираються розлучатися.
Проте своїм новим альбомом та чуттєвою фотосесію з дружиною Джастін розвіяв такі чутки.
