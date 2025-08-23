"Втілення радості": Хейлі Бібер привітала сина з першим днем народження та показала його у себе на руках

Фото з Instagram Хейлі Бібер

Американська модель та бізнесвумен Хейлі Бібер привітала свого сина від канадського співака Джастіна Бібера з 1-річчям та замилувала фото з малюком.

Хейлі показала світлини, на яких тримає на руках сина й щасливо посміхається.

"1 рік з тобою, мій прекрасний хлопчик. З першим днем народження, Джек Блюз. Ти - втілення радості", - написала Хейлі.

Хейлі зазнімкувалася зі своїм маленьким синочком

Молода матуся влаштувала фотосесію з сином

Ось таких кульок купили зіркові батьки на день народження синочка

Нагадаємо, через неоднозначну реакцію Джастіна на те, що Хейлі з'явилася на обкладинці Vogue? прихильники зіркового подружжя вирішили, що ті збираються розлучатися.

Проте своїм новим альбомом та чуттєвою фотосесію з дружиною Джастін розвіяв такі чутки.