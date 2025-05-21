"Жодна жінка цього не заслуговує": Бібер образив дружину, вибачився, та все одно дістав прочухана від фанів

Канадський співак Джастін Бібер публічно вибачився перед своєю дружиною, моделлю і бізнесвумен Хейлі за слова, які колись сказав під час сварки.

У дописі в Instagram, який пізніше був видалений, 31-річний артист згадав, як запевнив кохану, що вона "ніколи не потрапить на обкладинку Vogue". Попри образу чоловіка, бізнесвумен все-таки знялася для відомого глянцю.

"Ой, цей (випуск з Хейлі) нагадав мені, як ми сильно посварилися. Я сказав Хейлз, що вона ніколи не буде на обкладинці Vogue. Я знаю, це грубо. Я думаю, що з віком ми усвідомлюємо, що помста нічим не допомагає. Тож, люба, ти вже знаєш, але вибач, що я сказала, що ти не потрапиш на обкладинку, бо, очевидно, я дуже помилялася", — написав співак.

Автор хітів зізнався, що сказав неприємні слова коханій через образу й бажання відплатити Фото Kishanmistry

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Фанати розділилися в думках. Одні розкритикували зірку за образу, інші — похвалили за щирість і самокритику: "Ми всі тебе любимо, але цей допис неймовірно боляче ранить. Хейлі заслуговує на мільйон обкладинок"; "Я б розлютилася, якби була на її місці".

Також коментатори писали: "Жодна жінка цього не заслуговує"; "Принаймні, він чесний і не зображує свої стосунки ідеальними"; "Ми всі іноді кажемо зайве, коли злі"; "Ти міг просто сказати: "Я пишаюся тобою"".

28-річна модель попозувала для обкладинки відомого глянцю Фото Mikael Jansson

Нагадаємо, Джастін і Хейлі побралися восени 2018-го. Минулого літа у подружжя народилася перша дитина. Хлопчика назвали Джеком Блюзом, йому зараз 10 місяців.

Не так давно інсайдери розповідали про стан співака і зазначали, що фанати дуже ним переймаються. Загалом Бібер не раз втрапляв у скандали і навіть був заарештований. А ще ходили чутки, що він може збанкрутувати.