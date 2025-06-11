Любовний трикутник, переслідування і "ворожіння": скандальний шлюб Джастіна Бібера і його Хейлі

Подружжя Хейлі і Джастін Бібер всю історію стосунків спіткає купа пліток, а вірусні розслідування у TikTok лише більше розпалюють суперечки.

Психологічний стан співака давно лякає фанів, а його пости в соцмережах викликають все більше занепокоєння. Днями Бібер написав в своєму Instagram, що втомився від стосунків, котрі супроводжують лише гроші, і додав розмазані фото, що викликають питання. Тим часом Хейлі виставила добірку спокусливих фото, котру підписала: "Лимонний мартіні і терапія все літо", а пізніше прибрала згадку про терапію.

Що ж відбувається між Хейлі і Джастіном Бібером? Чому в інтернеті так багато хейту у бік бізнесвумен та до чого тут Селена Гомес? ТаблоID вирішив у всьому розібратися.

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Любовний трикутник

Гучна історія кохання Джастіна Бібера і Селени Гомес розпочалася у 2011 році. Зірка Disney та улюбленець підлітків були постійно під наглядом папараці, а їхні стосунки були схожі на американські гірки. Бібер і Гомес постійно то розставалися, то сходилися протягом восьми років. Перший розрив відбувся у 2014 році, а за три роки зірки знову зійшлися, поки на початку 2018-го не завершили свої стосунки остаточно.

Цю зіркову парочку дуже любили фани і папараці Фото з Instagram

Дочці актора Стівена Болдуїна, Хейлі Бібер, було всього 12 років, коли вона познайомилася з Джастіном Бібером, будучи його палкою шанувальницею. Тато представив її попзірці перед його виступом у шоу Today у 2009 році. На відео цієї події видно, що Хейлі явно відчуває себе некомфортно, коли тисне руку Джастіну. Що ж, це точно зустріч, яка запам'ятається назавжди.

Два роки по тому Хейлі і Джастін вже позували разом на червоній доріжці на прем'єрі біографічного фільму "Ніколи не кажи ніколи" разом з її батьком.

Так з часом між ними зав'язалася дружба, котра переросла у кохання. Перші чутки про роман інфлюенсерки і співака з'явилися у 2014 році (саме тоді, коли Бібер розійшовся з Гомес), хоча парочка тоді все спростувала і наголосила, що вони просто близькі друзі з дитинства.

Але протягом наступних кількох років Хейлі і Джастіна часто фотографували разом, зокрема під час їхньої новорічної подорожі на Кариби в 2016 році. У лютому того ж року Джастін назвав Хейлі "людиною, яку він дійсно кохає" в інтерв'ю GQ, і додав, що вони проводять багато часу разом.

Пару постійно бачили разом Фото з Instagram

На початку 2018 року Джастін і Селена завершили свої стосунки, а вже в червні співак воззʼєднався з Хейлі, наступного місяця повіз її на Багами та... освідчився.

"Це було раптове рішення, але Джастін завжди знав, що між ним і Хейлі існує особливий зв'язок, який не можна порівняти ні з чим" - розповіло джерело E! News.

У вересні Джастін і Хейлі офіційно одружилися у Нью-Йорку, а вже у 2019 році влаштували весільну церемонію перед родиною та друзями.

Святкування було пишним Фото з Instagram

Ну, як можна зрозуміти, ці дивні сходження і розходження Бібера, Гомес і Болдуїн викликали купу питань, а на інфлюенсерку так і сипався хейт. Хейлі як тільки не називали - від фанатки-переслідувачки до розлучниці.

"Багато ненависті і звинувачень надходить, що я його (Джастіна Бібера - ред.) вкрала. Проте коли ми з ним починали зустрічатися або щось подібне - він ніколи не був у стосунках. Я не з тих, хто псує чиїсь стосунки" - відповіла на чутки Хейлі.

У 2024 році бізнесвумен подарувала Джастіну сина Джека Блюза.

Негаразди у стосунках

Одразу ж після весілля Джастіна і Хейлі почали підловлювати за незручними ситуаціями. То співак, коли виходив з машини, різко зачинив двері прямо перед носом коханої. То Бібер на очах у папараці стрибнув на скейт та поїхав від моделі, котра так намагалася його наздогнати, що аж впала. То Бібер на хіднику витирав губи після поцілунку із дружиною.

Тож не встигла пара одружитися, як почали подейкувати, що вони розлучаються.

Пізніше інфлюенсерка спростувала чутки в інтерв'ю Vogue та наголосила, що "шлюб - це важко".

У 2021 році Джастін поділився в інтерв'ю для GQ, що він і Хейлі майже відразу зіткнулися з труднощами в шлюбі.

"Перший рік шлюбу був дуже важким, тому що багато чого повертало нас до травм. Просто не було довіри. Було багато речей, в яких ти не хочеш зізнаватися людині, з якою ти разом, тому що це страшно", - поділився співак.

Вірогідно, чутки були не безпідставні Фото з Instagram

Того ж року завірусилося відео, де Джастін Бібер кричить на Хейлі після виступу в Лас-Вегасі. Деякі фанати стверджували, що це ознака того, що пара розлучається, інші наполягли, що співак просто був у піднесеному настрої після виступу.

Тоді модель спростувала чутки про те, що її чоловік недобрий до неї і наголосила, що це далеко від правди.

Всі ці роки Джастін Бібер страждав на ментальні проблеми, зокрема боровся із залежністю від наркотиків. Модель навіть ділилася, що думала залишити Джастіна, коли він переживав труднощі, але вирішила триматися.

Поведінка та стан Бібера давно непокоять фанів Фото Getty Images

"Одного разу ми були в Брукліні, і я дзвонила мамі, плакала і казала: "Я просто не можу. Я нізащо не зможу це витримати, якщо так буде завжди", - пригадувала бізнесвумен.

Розслідування

Нещодавно завірусилося відео на Youtube, у якому йдеться про те, що Хейлі була не просто фанаткою, а справжньою переслідувачкою співака. Автор прикладає докази своїх звинувачень. Начебто від знайомства з Джастіном Хейлі постійно опинялась у тих самих місцях, що й виконавець.

На додачу колишня фанатка співака поділилася тим, що Хейлі стала її подругою по переписці і допитувалася про усі можливі місцезнаходження кумира. Ця ж шанувальниця пожартувала, що це все був 10-річний план Хейлі одружити на собі Бібера.

Та ж блогерка приклала переписки з начебто Хейлі Бібер, де звітувала про готель у якому може бути Джастін Скрін з відео

Також бізнесвумен звинувачують у тому, що вона подружилася з Кендалл і Кайлі Дженнер, бо вони були близькі зі співаком. Мовляв, тепер їй не треба було допитуватися у фанатів про деталі життя Бібера.

Автори відео наголосили, що тоді єдиною перешкодою до серця Джастіна залишалася Селена Гомес, тож інфлюенсерка разом із сестрами Дженнер розробила цілий план. Подейкують, Кендалл і Кайлі спеціально відвезли Селену у Дубай святкувати Новий рік, щоб Хейлі і Джастін провели час разом.

Хейлі, Кендалл і Джастін Скрін з відео

До того ж Хейлі і Селену почали порівнювати між собою і виявили, що перша постійно копіювала і наслідувала другу. Від одягу, поз для фото, однакового тату (літери "g" за вухом), а також ідентичні кулінарні шоу, де Бібер каже ті самі репліки, що й Гомес.

Відповідь Хейлі

На Хейлі Бібер і так сиплеться постійний хейт, а от після цього розслідування і поготів.

Бізнесвумен висміяла все це в нещодавньому інтерв'ю для Vogue, в якому вона перебирала свою сумочку і ділилася контекстом, що стоїть за кожною річчю.

Продемонструвавши парфуми Eau d'Nepo, натякаючи на свій статус непо-дитини, Хейлі витягла свій мобільний телефон і кілька інших.

"Я ношу його усе своє життя" - сказала Бібер Скрін з відео Vogue

"Це мій телефон, дуже простий, очевидно. А це ще кілька, які я тримаю при собі, і я використовую їх для багатьох простих речей, таких як анонімний серфінг, коментування, переслідування, перегляд сторінок дівчат, створення кількох акаунтів... Ну, ви знаєте, такого роду речі", - пожартувала зірка.

Ледь втримала в руках Скрін з відео Vogue

Наприкінці відео Хейлі витягнула маленьку скляну пляшечку і продовжила так само незворушно.

"Це маленьке зілля, яке я отримала, коли мені було близько 12 років. Мій тато відвіз мене на зустріч з відьмою, яка жила в горах, і вона приготувала його спеціально для мене", - продовжила свою казочку модель.

Також вона додала, що відьма сказала, що завдяки цьому зіллю в неї закохається молода канадська попзірка, тому вона носить його вже багато років.

"Мені дуже подобається, дякую, тату!" - закінчила Хейлі.

Після того інфлюенсерка мило посміхнулася у камеру з пляшечкою "зілля" в руках Скрін з відео Vogue

Що відбувається зараз

Психологічний стан Джастіна Бібера і його поведінка давно викликають занепокоєння. Інсайдери ділилися, що співак може не їсти і не спати, а також надсилає повідомлення посеред ночі, сповнені відчаю. Джастін бажає усамітнення та має соціофобію.

Ще давно Бібер і сам ділився тим, що страждав від наркотичної залежності і має проблеми із гнівом.

"Часто він не при своєму глузді, але переконаний, що це не так. Він не усвідомлює, наскільки потребує допомоги, і всі навколо нього дуже стурбовані", - розказувало джерело.

Стан зірки стає гірше Фото Getty Images

До того ж, сама Хейлі поводиться холодно і не визнає серйозність стану свого чоловіка. Інсайдер також зазначав, що ані бізнесвумен, ані оточуючі не можуть витягти Джастіна і "лише Бог може йому зараз допомогти".

Це вже не вперше, коли близьке оточення співака б'є на сполох.

Якось батько Хейлі, Стівен Болдуїн, виставив у себе пост пастора Віктора Маркса, в котрому той просив своїх прихожан помолитися за Джастіна та Хейлі.

Окреме занепокоєння викликають публікації і коментарі Бібера. Нещодавно співак пригадав, як сказав дружині, що вона ніколи не буде на обкладинці Vogue. Мовляв, він шкодує за свої слова і вочевидь помилився.

За це Бібера захейтили фанати Фото Mikael Jansson

А от нещодавно Джастін залишив коментар до посту 17-річної акторки Аріани Грінблатт в Instagram. Грінблатт, відома за роллю у фільмі "Барбі", поділилася серією гламурних фотографій, а співак під ними написав: "Я тебе кохаю".

Окрім того, що акторка - неповнолітня, вона ще й, на думку коментаторів, схожа на Селену Гомес, що вдвічі лякає.

Схожі із Селеною? Фото @amberasaly

До речі, коментар й досі на місці Скріншот

А ще днями Бібер написав в своєму Instagram, що "втомився від транзакційних стосунків", мовляв, якщо він повинен щось робити, щоб його любили, то це не любов.

Разом із підписом Бібер прикріпив два розмитих селфі крупним планом.

Деякі коментатори закликають Бібера звернутися по допомогу, а інші просять припинити соромити свою дружину Фото з Instagram

Здається, Хейлі оточена негативом навколо, утім тримається впевнено. Після посту чоловіка про "транзакційні стосунки", вона показала струнку фігуру на відпочинку і підписала фото: "Лимонний мартіні і терапія все літо". А через деякий час видалила згадку про терапію і залишила лише "лимонний мартіні все літо".

Варто зазначати, що недавно Хейлі продала свій косметичний бренд "Rhode" за 1 мільярд доларів. На тлі цього подібні пости Джастіна здаються ще дивнішими. Фани почали подейкувати, що співак не може витримати успіх своєї дружини.

Цікаво, чи це дійсно так? Фото Instagram

Нагадаємо, ТаблоID писав про те, що Бібер на межі банкрутства і що Хейлі має чималі забаганки щодо свого способу життя.