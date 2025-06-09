Хейлі Бібер у тоненькому бікіні та ковбойському капелюсі посвітила тілом на пляжі. Фото

Карина Тімкова - 9 червня, 12:50

Американська модель та бізнесвумен Хейлі Бібер поділилася сонячними кадрами зі свого відпочинку.

У своєму Instagram дружина співака Джастіна Бібера опублікувала фото, на яких постала у чорному бікіні й ковбойському капелюсі на пляжі. Також вона засвітила сідниці біля пальм.

Окрім цього 28-річна знаменитість показалась у воді, під час нанесення макіяжу та в обтислій сукенці.

Хейлі Бібер у бікіні й капелюсі похизувалася формами на пляжі

Модель посвітила бюстом біля води

Фото Instagram

Хейлі Бібер у бікіні засвітила сідниці на пляжі

Зірка показала дупцю під сонечком

Хейлі Бібер у бікіні спокусливо повигиналась у воді

Бібер у воді похвалилася тілом

Хейлі Бібер у бікіні грайливо попозувала на пляжі

Бізнесвумен виглядала щасливою поруч із друзями

Хейлі Бібер у чорному купальнику попозувала біля стіни

Хейлі продемонструвала струнке тіло на відпочинку

Хейлі Бібер в обтислій сукенці попритулялася до стіни

І поспокушала підписників своїм виглядом

Хейлі Бібер у бікіні показала, як робить макіяж на відпочинку

Куди ж без улюбленого макіяжу

Не так давно модель знялась у пікантних образах для обкладинки Vogue, яку прокоментував її чоловік. Джастін навіть наразився на хейт через свої слова.

Зазначимо, Хейлі є справжньою поціновувачкою моди. Нещодавно вона демонструвала грайливе шоколадне міні та показувалась у культовій блакитній сукні Анни Вінтур. А ще вона частенько хизується фігурою в купальниках.

Нагадаємо, за Бібера вона вийшла заміж восени 2018-го. Минулого літа у подружжя народився первісток, якого назвали Джеком Блюзом. Також бізнесвумен ділилася своїми проблемами з жіночим здоров'ям.

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