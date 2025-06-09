Хейлі Бібер у тоненькому бікіні та ковбойському капелюсі посвітила тілом на пляжі. Фото
Американська модель та бізнесвумен Хейлі Бібер поділилася сонячними кадрами зі свого відпочинку.
У своєму Instagram дружина співака Джастіна Бібера опублікувала фото, на яких постала у чорному бікіні й ковбойському капелюсі на пляжі. Також вона засвітила сідниці біля пальм.
Окрім цього 28-річна знаменитість показалась у воді, під час нанесення макіяжу та в обтислій сукенці.
Не так давно модель знялась у пікантних образах для обкладинки Vogue, яку прокоментував її чоловік. Джастін навіть наразився на хейт через свої слова.
Зазначимо, Хейлі є справжньою поціновувачкою моди. Нещодавно вона демонструвала грайливе шоколадне міні та показувалась у культовій блакитній сукні Анни Вінтур. А ще вона частенько хизується фігурою в купальниках.
Нагадаємо, за Бібера вона вийшла заміж восени 2018-го. Минулого літа у подружжя народився первісток, якого назвали Джеком Блюзом. Також бізнесвумен ділилася своїми проблемами з жіночим здоров'ям.