Хейлі Бібер у спідньому ефектно попозувала для глянцю і розповіла про пізнання нової версії себе. Фото

Американська модель та бізнесвумен Хейлі Бібер стала головною героїнею нового випуску журналу Vogue.

Дружина співака Джастіна Бібера знялась у спокусливій фотосесії, для якої попозувала в трусиках і майці, шовковій мінісукні з мереживом та під струменями води в самій сорочці.

Перед об'єктивом 28-річна знаменитість також позаймалася йогою, посиділа біля басейну й ефектно потримала штангу.

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Для журналу засновниця бренду, яка разом з чоловіком виховує 9-місячного сина Джека Блюза, розповіла про неприємні відчуття, які виникають у неї, коли вона бачить в мережі негативне обговорення себе та своєї родини:

"Післяпологовий період — це найчутливіший період у моєму житті, а пізнання нової версії себе дуже складне. І робити це щодня, сидячи в Інтернеті, коли люди кажуть: "Вони розлучаються, вони нещасливі", це такий удар. Я навіть не можу пояснити це. Це божевільне життя".

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"У мене справжнє життя. Моє справжнє життя полягає в тому, що я прокидаюся і бачу свою прекрасну родину, сина, друзів, людей, які мене знають і люблять, а я люблю їх", — додала вона.

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Бібер полюбляє з'являтися в сексуальних образах та демонструвати своє тіло в купальниках. А нещодавно вона вдягала шоколадне міні на стильний захід і повторювала культовий лук Анни Вінтур.

Як відомо, зі своїм коханим Хейлі побралася восени 2018-го. Минулого літа у них з Джастіном народилася перша дитина. А не так давно модель розповідала про проблеми з жіночим здоров'ям.