"Я поруч з вами": Хейлі Бібер зізналася, що має гінекологічні проблеми, та звернулася до інших жінок

Американська модель та бізнесвумен Хейлі Бібер, яка влітку вперше стала мамою, поділилася проблемами з жіночим здоров'ям.

Дружина співака Джастіна Бібера в Insta-сторіс зізналася, що має дві кісти в яєчниках і підтримала інших жінок з такою проблемою.

"Зараз маю дві кісти яєчників. Якщо ви теж маєте справу з ними, я поруч з вами", — написала вона.

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Більшість підписників підтримали зірку та побажали їй здоров'я, але деякі були незадоволені. Ось, що вони писали: "Ого, кіста яєчників є у більшості жінок, чому про них не пишуть?", "У мене теж таке, але мене не жаліють", "У мене таких понад 20, думаю вона виживе".

Нагадаємо, така проблема в Бібер не вперше. Декілька років тому у неї теж виявили новоутворення завбільшки з яблуко.

Також Хейлі показала нове фото їхнього з Джастіном 7-місячного сина Джека. Хлопчик у жовтому костюмчику сидів у мами на руках.

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Як відомо, зі своєю коханою Джастін одружився восени 2018 року. Попри чутки про розлучення, пара залишається разом і виховує синочка Джека Блюза. А нещодавно фанати занепокоїлися станом Бібера.

До речі, Хейлі любить влаштовувати спокусливі зйомки, відвідувати модні вечірки в коротких луках і показуватися в бікіні.