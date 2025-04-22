"Я поруч з вами": Хейлі Бібер зізналася, що має гінекологічні проблеми, та звернулася до інших жінок
Американська модель та бізнесвумен Хейлі Бібер, яка влітку вперше стала мамою, поділилася проблемами з жіночим здоров'ям.
Дружина співака Джастіна Бібера в Insta-сторіс зізналася, що має дві кісти в яєчниках і підтримала інших жінок з такою проблемою.
"Зараз маю дві кісти яєчників. Якщо ви теж маєте справу з ними, я поруч з вами", — написала вона.
Більшість підписників підтримали зірку та побажали їй здоров'я, але деякі були незадоволені. Ось, що вони писали: "Ого, кіста яєчників є у більшості жінок, чому про них не пишуть?", "У мене теж таке, але мене не жаліють", "У мене таких понад 20, думаю вона виживе".
Нагадаємо, така проблема в Бібер не вперше. Декілька років тому у неї теж виявили новоутворення завбільшки з яблуко.
Також Хейлі показала нове фото їхнього з Джастіном 7-місячного сина Джека. Хлопчик у жовтому костюмчику сидів у мами на руках.
Як відомо, зі своєю коханою Джастін одружився восени 2018 року. Попри чутки про розлучення, пара залишається разом і виховує синочка Джека Блюза. А нещодавно фанати занепокоїлися станом Бібера.
До речі, Хейлі любить влаштовувати спокусливі зйомки, відвідувати модні вечірки в коротких луках і показуватися в бікіні.