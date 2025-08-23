Горняк у бікіні граційно попозувала на камінні коло моря. Фото

Юлія Леськова - 23 серпня, 10:50
Христина Горняк робить селфі у дзеркало
Фото з Instagram Христини Горняк

Блогерка та нотаріуска Христина Горняк, яка насолоджується відпочинком у Хорватії, похвалилася струнким тілом у бікіні на чорно-білих фото. 

Христина у чорному купальнику повигиналася на каміннях коло Адріатичного моря. 

Христина Горняк наробила фото на відпочинку

Христина закликала підписників обрати найкраще фото з добірки, або захейтити її


Христина Горняк наробила фото у купальнику

Здається, красуня добре знає свої найкращі ракурси

Христина Горняк відпочиває у Хорватії

Горняк попозувала на каміннях коло моря

Христина Горняк похвалилася стрункою фігурою
Фото з Instagram Христини Горняк
Христина Горняк наробила нових фото

Нагадаємо, на початку серпня Христина Горняк показала кадри з грецького відпочинку та побідкалася через кінець літа

Якось Христина відповіла своїм хейтеркам, які заявили, що вона "виживає після розлучення". 

Читайте також:

Горняк у монокіні поніжилася з коктейлем на своєму улюбленому острові

"Все своє": Горняк на грецькому пляжі грайливо заселфила принади у бікіні

"Щоб в 70 згадати, яка я була сексі": Горняк у бордовому латексі вигнулася на стільці і попросила лайків

остапчук
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів