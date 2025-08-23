Горняк у бікіні граційно попозувала на камінні коло моря. Фото
Блогерка та нотаріуска Христина Горняк, яка насолоджується відпочинком у Хорватії, похвалилася струнким тілом у бікіні на чорно-білих фото.
Христина у чорному купальнику повигиналася на каміннях коло Адріатичного моря.
Нагадаємо, на початку серпня Христина Горняк показала кадри з грецького відпочинку та побідкалася через кінець літа.
Якось Христина відповіла своїм хейтеркам, які заявили, що вона "виживає після розлучення".
