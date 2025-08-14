"Вас кинуть ваші чоловіки": Горняк ущипливо звернулася до хейтерок і дала їм непрохану пораду

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска Христина Горняк має в мережі не лише шанувальників, а, звісно, і хейтерів та хейтерок. Останнім, "щасливим мамам янголяток", 39-річна блогерка адресувала новий пост у своєму Instagram.

Вона відреагувала на коментар однієї з таких "доброзичливиць", мовляв, після розлучення з зірковим ексом, який її розкрутив, Христина тепер "виживає".

"Вона виживала, як могла". Із десятка заходів, на які вона запрошена щомісяця, обирає виключно ті, де можна поїсти, випити смачного шампанського і зробити фото у розкішному авто! Відмовляє постійно у інтерв'ю, бо вигляд має вже не дуже, через те, що приходиться виживати! Носить в основному масмаркет, бо вже не така розкручена, і коштів немає на дорогі бренди! Та і взагалі, про неї вже давно всі забули!", - саркастично почала Горняк.

Свій пост Христина проілюструвала фото з однієї з вечірок, на яких вона "виживала"

"Це коротенька історія дівчинки, яка виживає у своєму житті, після розлучення. Ну так принаймі це виглядає в очах самих щасливих мам зі своїми янголятками на заставках фото!", - написала вона.

Христина дала пораду своїм заміжнім хейтеркам.

Горняк вирішила звернутися до "щасливих мам янголят", які їй пишуть в особисті

"Так от, непрохана порада, я-то виживу, перевірено не простим життєвим досвідом, а от чи виживете ви на плаву, коли вас кинуть ваші чоловіки, бо зрозуміють, що ваш внутрішній світ наповнений не любов'ю, а отрутою, я не впевнена! Я б подумала краще, як вночі, замість писати такі коментарі дівчатам, яких ви не знаєте, то краще приділити час чоловіку, бо, може, він у цей час теж пише дівчатам, яких ви ще не знаєте, але які точно добріші за вас! Пупупу", - підсумувала вона.

"Усіх, хто переживає, як я виживаю, бідолашна, доїдаю, бідна, останній х... без солі, чекаю у діректі, скину вам реквізити своєї карти, щоб ви мені допомогли. Ну бо пропаду ж без колишнього, треба якось спасати мене", - поіронізувала Горняк у сторіс.

Горняк навіть вирішила зробити відомою одну з жінок, яка її хейтить

Блогерка закликала хейтерок зайнятися власними життями, чоловіками та внутрішнім світом.





Нагадаємо, себе Горняк вважає "жінкою з енергією", яка приваблює класних та щедрих чоловіків. Водночас вона визнає, що таких, яким по силах бути поруч із яскравими та сильними жінками, стає дедалі менше. Нотаріуска свого часу розказувала, чи відкладає вона гроші на старість.

Як відомо, Христина не виключає, що народить дитину без чоловіка.