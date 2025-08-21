"Нас усіх разом - 8!": Горняк у купальнику засвітилася з братами і сестрами на рідкісному фото
Нотаріуска та блогерка Христина Горняк, яка, попри розлучення своїх батьків, підтримує теплі стосунки з родичами по татовій лінії, поділилася у Instagram рідкісним кадром, де зібралися всі її брати та сестри.
Сімейство, вочевидь, возз'єдналося на відпочинку в Хорватії.
"Знайомтесь, моя велика, гарна родина братів і сестер, яка вперше за багато років зустрілась разом! Коли я дивлюсь на усіх, і розумію, що вони народились всі при мені вже свідомій і достатньо дорослій, то зараз я в шоці, як вони так виросли!", - зізналася вона.
"Мої брати та сестри: Тім, Даніель, Анна-Марія, Анастасія, Софія, Катя, Вітюша. Нас усіх разом - 8! От така - crazy big family!", - похвалилася Христина.
У коментарях блогерка пояснила, що всі вони - від одного батька, але від різних мам.
"Тобто я від мами Надії, Тіма від мами Олі, а всі інші від мами Нелі", - написала вона.
У Telegram же Горняк поділилася й фото з самим патріархом величезної родини.
"Чесно скажу, трішки сумно від таких фото... час летить дуже швидко. Треба це розуміти. Це я і тато, з різницею десь у 24 роки", - зазначила вона.
Нагадаємо, у квітні, коли в мами Христини був день народження, нотаріуска зворушливо вітала її в мережі, проголосивши "своєю королевою".
Як відомо, 38-річна Горняк вважає, що вийти заміж зараз складніше, ніж стати мамою, тож не виключає, що заведе дитину і без чоловіка.
"Пропоную захейтити мене за друге підборіддя": Горняк із гумором відповіла на критику своїми спортивними фото
"Все менше чоловіків, які можуть і готові": Горняк поміркувала про причини самотності яскравих жінок
"Все своє": Горняк на грецькому пляжі грайливо заселфила принади у бікіні
"Щоб в 70 згадати, яка я була сексі": Горняк у бордовому латексі вигнулася на стільці і попросила лайків
"Вас кинуть ваші чоловіки": Горняк ущипливо звернулася до хейтерок і дала їм непрохану пораду