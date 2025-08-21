"Нас усіх разом - 8!": Горняк у купальнику засвітилася з братами і сестрами на рідкісному фото

Нотаріуска та блогерка Христина Горняк, яка, попри розлучення своїх батьків, підтримує теплі стосунки з родичами по татовій лінії, поділилася у Instagram рідкісним кадром, де зібралися всі її брати та сестри.

Сімейство, вочевидь, возз'єдналося на відпочинку в Хорватії.

"Знайомтесь, моя велика, гарна родина братів і сестер, яка вперше за багато років зустрілась разом! Коли я дивлюсь на усіх, і розумію, що вони народились всі при мені вже свідомій і достатньо дорослій, то зараз я в шоці, як вони так виросли!", - зізналася вона.

У Христини троє братів та чотири сестрички

"Мої брати та сестри: Тім, Даніель, Анна-Марія, Анастасія, Софія, Катя, Вітюша. Нас усіх разом - 8! От така - crazy big family!", - похвалилася Христина.

У коментарях блогерка пояснила, що всі вони - від одного батька, але від різних мам.

Дівчата

І хлопці

"Тобто я від мами Надії, Тіма від мами Олі, а всі інші від мами Нелі", - написала вона.

Горняк приємно проводить час із рідними

У Telegram же Горняк поділилася й фото з самим патріархом величезної родини.

"Чесно скажу, трішки сумно від таких фото... час летить дуже швидко. Треба це розуміти. Це я і тато, з різницею десь у 24 роки", - зазначила вона.

У тата Христини, який мешкає в Угорщині, аж восьмеро нащадків Скрін із Telegram Горняк

Нагадаємо, у квітні, коли в мами Христини був день народження, нотаріуска зворушливо вітала її в мережі, проголосивши "своєю королевою".

Як відомо, 38-річна Горняк вважає, що вийти заміж зараз складніше, ніж стати мамою, тож не виключає, що заведе дитину і без чоловіка.