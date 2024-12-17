"Бажаю набратись сили": Горняк висловилася з приводу народження сина в Остапчука та попередила про скору зустріч у суді
Схоже, нотаріуска-блогерка Христина Горняк таки дозріла до розподілу своєї спільної з шоуменом Володимиром Остапчуком нерухомості через суд.
Жінка повідомила про це в сторіс, закликавши адвоката, якого не лякають скандали, їй написати.
Мова про це зайшла, коли 38-річна Христина відповідала на запитання підписників, чи в курсі вона, що в її екса народився син від наступної дружини.
"Ну ви ж усі мені про це написали, як не знати ж! Не слідкую за життям, це минуле, але діти - це чудово! Бажаю здоров'я малюку. А його татові бажаю набратись сили, бо скоро йдемо до суду. Тому нарешті все поділимо і закриємо це питання", - повідомила Горняк.
Вона пояснила, що Остапчук продовжує відмовлятися від перемовин. Вона ж буцімто навіть була готова піти йому на поступки стосовно розміру часток і погодитися на виплату за розстрочкою, адже Володимиру потрібне це житло для його нової родини.
"Я багато часу дала! Я навіть багато витерпіла, я вже мовчу, що я витерпіла смс-повідомлення від теперішньої дружини мені з образами тощо, я це все вже не беру до уваги! Може, колись вас повеселю. Залишимо на десерт", - пожартувала Горняк.
"Я дала достатньо часу, щоби сісти за стіл переговорів! Але це ж треба бути таким не сміливим, щоб навіть не сісти і не поговорити, і не почути, що я хочу запропонувати! (Можна було послати адвоката) Але ні, чекав, мабуть, що позовна давність спливе і (він) зареєструє право власності за собою", - припустила вона.
Нагадаємо, дім неподалік від Києва Остапчук та Горняк стали будувати незадовго до початку повномасштабної війни. Ще влітку 2022-го пара продовжувала робити в ньому ремонт, але восени, мов грім серед ясного неба, з'явилася новина про розлучення. Відтоді питання розподілу будинку, придбаного в шлюбі, лишається відкритим.
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