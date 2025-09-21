З броколіні та особливим соусом: Кацурін показав, як самостійно приготувати ідеальний стейк

Фото з Instagram Міші Кацуріна

Ресторатор та food-блогер Міша Кацурін майже щовихідних ділиться зі своїми підписниками вишуканими та простими рецептами смачних страв. Цього разу він показав, як самостійно приготувати ідеальний стейк.

Для готування вам знадобиться:

Стейк рібай 1 шт;

сіль за смаком;

томат;

броколіні пучок;

оливкова олія;

лимон 1 шт;

петрушка пучок;

кінза пучок;

часник;

перець чілі;

винний оцет 1 ч.л;

кумин.

Блогер зазначив, що приготування ідеального стейка займає лише 30 хвилин

"Отже, ми придбали стейк рібай та будемо готувати його до Medium Rare просмаження (ступінь просмаження стейка, за якої м'ясо має теплу рожеву серцевину). Попередньо дістали з холодильника в тепле місце на пару годин. Ретельно солимо крупною сіллю з усіх боків. Тепер нехай відпочиває", - зазначив Кацурін.

За словами ресторатора, поки м'ясо "відпочиває", треба приготувати соус чімічурі.

"Листя кінзи, петрушки, часник, кумин, оливкову олію, винний оцет та гострий перець перебиваємо блендером. Солимо за смаком", - наголосив він.

До речі, за словами Кацуріна, страва дуже легка у приготуванні

Міша додав, що на гарнір обрав броколіні (гібрид звичайної та китайської капусти броколі, який відрізняється ніжним, солодкуватим смаком, довгими тонкими стеблами та невеликими суцвіттями, - ред).

"В підсоленому окропі бланшуємо хвилину та швидко обсмажуємо на вогні з оливковою олією й фрешем лимона", - сказав Кацурін.

Ресторатор зазначив, що після того, як стейк "відпочине" його треба обсмажити на максимальному вогні з обох боків.

"На максимальному вогні обсмажуємо по дві хвилини з обох сторін. Якщо маєте щуп, при просмаженні Medium Rare, температура мʼяса досягне 45-48 градусів всередині. Даємо відпочити три хвилини та нарізаємо. Солимо, перчимо за смаком", - підсумував він.

Стейк рібай чудово смакуватиме з червоним вином

Залишилося тільки зібрати страву на тарілку.

"Викладаємо слайси мʼяса, броколіні, грильований томат та соус. Насолоджуємось з келихом червоного!" - сказав Кацурін.

