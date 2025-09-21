З броколіні та особливим соусом: Кацурін показав, як самостійно приготувати ідеальний стейк
Ресторатор та food-блогер Міша Кацурін майже щовихідних ділиться зі своїми підписниками вишуканими та простими рецептами смачних страв. Цього разу він показав, як самостійно приготувати ідеальний стейк.
Для готування вам знадобиться:
- Стейк рібай 1 шт;
- сіль за смаком;
- томат;
- броколіні пучок;
- оливкова олія;
- лимон 1 шт;
- петрушка пучок;
- кінза пучок;
- часник;
- перець чілі;
- винний оцет 1 ч.л;
- кумин.
"Отже, ми придбали стейк рібай та будемо готувати його до Medium Rare просмаження (ступінь просмаження стейка, за якої м'ясо має теплу рожеву серцевину). Попередньо дістали з холодильника в тепле місце на пару годин. Ретельно солимо крупною сіллю з усіх боків. Тепер нехай відпочиває", - зазначив Кацурін.
За словами ресторатора, поки м'ясо "відпочиває", треба приготувати соус чімічурі.
"Листя кінзи, петрушки, часник, кумин, оливкову олію, винний оцет та гострий перець перебиваємо блендером. Солимо за смаком", - наголосив він.
Міша додав, що на гарнір обрав броколіні (гібрид звичайної та китайської капусти броколі, який відрізняється ніжним, солодкуватим смаком, довгими тонкими стеблами та невеликими суцвіттями, - ред).
"В підсоленому окропі бланшуємо хвилину та швидко обсмажуємо на вогні з оливковою олією й фрешем лимона", - сказав Кацурін.
Ресторатор зазначив, що після того, як стейк "відпочине" його треба обсмажити на максимальному вогні з обох боків.
"На максимальному вогні обсмажуємо по дві хвилини з обох сторін. Якщо маєте щуп, при просмаженні Medium Rare, температура мʼяса досягне 45-48 градусів всередині. Даємо відпочити три хвилини та нарізаємо. Солимо, перчимо за смаком", - підсумував він.
Залишилося тільки зібрати страву на тарілку.
"Викладаємо слайси мʼяса, броколіні, грильований томат та соус. Насолоджуємось з келихом червоного!" - сказав Кацурін.
