Ваша бабуся такі не готувала: Кацурін поділився рецептом вареників з вишнями та вершковим кремом

Ресторатор та food-блогер Міша Кацурін, після ситуації з масовим отруєнням у його львівському закладі, повернувся до своєї традиційної рубрики, у якій навчає підписників готувати вдома найсмачніші страви. Цього разу він показав, як приготувати вареники з вишнями.

"Вареники з вишнями і з соусом, які ваша бабуся не готувала, але він вас розірве", - сказав Міша.

Ресторатор зазначив, що на приготування страви йде 40 хвилин

Для приготування вареників вам знадобиться:

Борошно 300

Сіль 1

Олія соняшникова 20

Вода тісто 200

Вода соус 50

Вишня заморожена 300

Цукор 100

Лимон 1 шт

Крохмаль кукурудзяний 1 ч.л.

Крем сир 300

Вершки 100

Цукрова пудра 100

Вершкове масло 1 ч.л.

Чебрець свіжий

Кожен вареничок потрібно акуратно зліпити, аби при варці не витік сік

"Отже, готуємо тісто. Змішуємо борошно, сіль, олію з гарячою водою та вимішуємо до однорідності. Відставляємо в холодильник на 30 хвилин. Охолоджене тісто тонко розкачуємо та вирізаємо чашкою диски, в які викладаємо попередньо заморожену вишню з дрібкою цукру. Формуємо вареники та варимо в підсоленій киплячій воді пару хвилин. Переміщаємо в миску з вершковим маслом", - наголошує Кацурін.

Коли ваша страва готова викладіть на дно тарілки вершковий крем, потім вареники, а зверху - вишневий соус. Посипте це все чебрецем

Аби приготувати ніжний вершковий соус вам потрібно змішати крем-сир з вершками, цукровою пудрою, цедрою лимона та дрібкою солі.

"Вишневий соус. Вишню, цукор, фреш лимона, трохи води та кукурудзяний крохмаль варимо на помірному вогні до тягучої консистенції", - додав Міша.

Нагадаємо, Міша Кацурін на початку серпня показав вій липень до та після отруєння у власному ресторані.

До речі, у своїй рубриці з рецептами ресторатор показував, як готувати форшмак, "космічно смачний" карпатський банош, іспанську паелью у домашніх умовах та багато інших крутих страв.