Ваша бабуся такі не готувала: Кацурін поділився рецептом вареників з вишнями та вершковим кремом
Ресторатор та food-блогер Міша Кацурін, після ситуації з масовим отруєнням у його львівському закладі, повернувся до своєї традиційної рубрики, у якій навчає підписників готувати вдома найсмачніші страви. Цього разу він показав, як приготувати вареники з вишнями.
"Вареники з вишнями і з соусом, які ваша бабуся не готувала, але він вас розірве", - сказав Міша.
Для приготування вареників вам знадобиться:
- Борошно 300
- Сіль 1
- Олія соняшникова 20
- Вода тісто 200
- Вода соус 50
- Вишня заморожена 300
- Цукор 100
- Лимон 1 шт
- Крохмаль кукурудзяний 1 ч.л.
- Крем сир 300
- Вершки 100
- Цукрова пудра 100
- Вершкове масло 1 ч.л.
- Чебрець свіжий
"Отже, готуємо тісто. Змішуємо борошно, сіль, олію з гарячою водою та вимішуємо до однорідності. Відставляємо в холодильник на 30 хвилин. Охолоджене тісто тонко розкачуємо та вирізаємо чашкою диски, в які викладаємо попередньо заморожену вишню з дрібкою цукру. Формуємо вареники та варимо в підсоленій киплячій воді пару хвилин. Переміщаємо в миску з вершковим маслом", - наголошує Кацурін.
Аби приготувати ніжний вершковий соус вам потрібно змішати крем-сир з вершками, цукровою пудрою, цедрою лимона та дрібкою солі.
"Вишневий соус. Вишню, цукор, фреш лимона, трохи води та кукурудзяний крохмаль варимо на помірному вогні до тягучої консистенції", - додав Міша.
Нагадаємо, Міша Кацурін на початку серпня показав вій липень до та після отруєння у власному ресторані.
До речі, у своїй рубриці з рецептами ресторатор показував, як готувати форшмак, "космічно смачний" карпатський банош, іспанську паелью у домашніх умовах та багато інших крутих страв.