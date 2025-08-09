Ваша бабуся такі не готувала: Кацурін поділився рецептом вареників з вишнями та вершковим кремом

Юлія Леськова - 9 серпня, 12:16
Міша Кацурін позує для фото
Фото з Instagram Міші Кацуріна

Ресторатор та food-блогер Міша Кацурін, після ситуації з масовим отруєнням у його львівському закладі, повернувся до своєї традиційної рубрики, у якій навчає підписників готувати вдома найсмачніші страви. Цього разу він показав, як приготувати вареники з вишнями.

"Вареники з вишнями і з соусом, які ваша бабуся не готувала, але він вас розірве", - сказав Міша.

Міша Кацурін показав, як готувати вареники з вишнями
Ресторатор зазначив, що на приготування страви йде 40 хвилин

Для приготування вареників вам знадобиться:

  • Борошно 300
  • Сіль 1
  • Олія соняшникова 20
  • Вода тісто 200
  • Вода соус 50
  • Вишня заморожена 300
  • Цукор 100
  • Лимон 1 шт
  • Крохмаль кукурудзяний 1 ч.л.
  • Крем сир 300
  • Вершки 100
  • Цукрова пудра 100
  • Вершкове масло 1 ч.л.
  • Чебрець свіжий
Вареники з вишнями - рецепт Кацуріна

Кожен вареничок потрібно акуратно зліпити, аби при варці не витік сік

"Отже, готуємо тісто. Змішуємо борошно, сіль, олію з гарячою водою та вимішуємо до однорідності. Відставляємо в холодильник на 30 хвилин. Охолоджене тісто тонко розкачуємо та вирізаємо чашкою диски, в які викладаємо попередньо заморожену вишню з дрібкою цукру. Формуємо вареники та варимо в підсоленій киплячій воді пару хвилин. Переміщаємо в миску з вершковим маслом", - наголошує Кацурін.

Міша Кацурін показав, як готує варенички

Коли ваша страва готова викладіть на дно тарілки вершковий крем, потім вареники, а зверху - вишневий соус. Посипте це все чебрецем

Аби приготувати ніжний вершковий соус вам потрібно змішати крем-сир з вершками, цукровою пудрою, цедрою лимона та дрібкою солі.

"Вишневий соус. Вишню, цукор, фреш лимона, трохи води та кукурудзяний крохмаль варимо на помірному вогні до тягучої консистенції", - додав Міша. 

Нагадаємо, Міша Кацурін на початку серпня показав вій липень до та після отруєння у власному ресторані. 

До речі, у своїй рубриці з рецептами ресторатор показував, як готувати форшмак, "космічно смачний" карпатський банош, іспанську паелью у домашніх умовах та багато інших крутих страв. 

Читайте також:

"Смак - ульот": Кацурін показав, як приготувати канапки з тартаром та коктейль із віскі

"Сьогодні літо": Дорофєєва на весняних фото показала цілунки з Кацуріним та відпочинок в бікіні. Фото

Ситі й стильні: Кацурін з дітьми і Дорофєєвою замилували сніданковим селфі

Кацуріни
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів