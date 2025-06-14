"Важливо знаходити моменти": Гвоздьова показалася на відпочинку з дітьми та мамою у Карпатах

Фото з Instagram Ілони Гвоздьової

Хореографка Ілона Гвоздьова показала своїм підписникам, як проводить безцінний час зі своїми дітьми та мамою на відпочинку у горах.

"Час з дітьми — безцінний. Особливо зараз, коли кожен наш день наповнений викликами, переживаннями й надіями. Ці миті разом — це наша опора й нагадування про те, заради чого ми тримаємося", - написала Ілона.

Танцівниця додала, що зараз важливо знаходити час для перезавантаження.

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"І попри все — життя триває. Важливо знаходити моменти для перезавантаження, аби знову відчути смак простих радощів", - додала Гвоздьова.

У Ілони двоє дітей: 9-річна Рія та 4-річний Домінік

Танцівниця також похвалилася пресом на тлі українських Карпат

Гвоздьова вирішила влаштувати невеликий відпочинок для себе та дітей

Ілона показала свою доньку на тлі гір

Разом з хореографкою відпочиває і її мама

Нагадаємо, на початку травня цього року Ілона Гвозьова подала на розлучення зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком.

Проте вже у червні Ілона заявила, що обручка досі у неї на пальці, а серце зайняте, щоправда заяву на розлучення назад вона не забрала.