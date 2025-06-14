"Важливо знаходити моменти": Гвоздьова показалася на відпочинку з дітьми та мамою у Карпатах
Хореографка Ілона Гвоздьова показала своїм підписникам, як проводить безцінний час зі своїми дітьми та мамою на відпочинку у горах.
"Час з дітьми — безцінний. Особливо зараз, коли кожен наш день наповнений викликами, переживаннями й надіями. Ці миті разом — це наша опора й нагадування про те, заради чого ми тримаємося", - написала Ілона.
Танцівниця додала, що зараз важливо знаходити час для перезавантаження.
"І попри все — життя триває. Важливо знаходити моменти для перезавантаження, аби знову відчути смак простих радощів", - додала Гвоздьова.
Нагадаємо, на початку травня цього року Ілона Гвозьова подала на розлучення зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком.
Проте вже у червні Ілона заявила, що обручка досі у неї на пальці, а серце зайняте, щоправда заяву на розлучення назад вона не забрала.