Розлучення скасовується? Гвоздьова з чоловіком на кухні зняли кумедне відео з натяком

Фото з Instagram Ілони Гвоздьової

Хореографка Ілона Гвоздьова, яка раніше подавала на розлучення зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком, насмішила кумедним роликом з ним у своєму Instagram.

Ілона опублікувала відео з підписом: "Коли вона їде у відпустку".

На кадрах Гвоздьова у червоному халаті з мереживом готує щось на кухні, поки її чоловік збоку спостерігає. Потім танцівниця протискається між чоловіком та столом і біжить в іншу кімнату, а Іван йде слідом за нею.

Гвоздьова показала смішний ролик, який зняла зі своїм чоловіком

Схоже, про розлучення всі вже забули

Скріншот з Instagram Ілони Гвоздьової

Нагадаємо, за кілька днів після приголомшливої новини про розлучення Гвоздьової з чоловіком, з яким вона була у шлюбі понад 10 років, подружжя показалося разом у вишиванках.

Пізніше в інтерв'ю Ілона пояснила, що вже неодноразово подавала на розлучення, але зараз вона досі носить на пальці обручку й її серце заняте. Проте на питання, чи забере заяву цього разу вона відповіла запереченням.

Як відомо, у пари є двоє спільних дітей: 9-річна Мія та 4-річний Домінік.