Розлучення скасовується? Гвоздьова з чоловіком на кухні зняли кумедне відео з натяком
Хореографка Ілона Гвоздьова, яка раніше подавала на розлучення зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком, насмішила кумедним роликом з ним у своєму Instagram.
Ілона опублікувала відео з підписом: "Коли вона їде у відпустку".
На кадрах Гвоздьова у червоному халаті з мереживом готує щось на кухні, поки її чоловік збоку спостерігає. Потім танцівниця протискається між чоловіком та столом і біжить в іншу кімнату, а Іван йде слідом за нею.
Нагадаємо, за кілька днів після приголомшливої новини про розлучення Гвоздьової з чоловіком, з яким вона була у шлюбі понад 10 років, подружжя показалося разом у вишиванках.
Пізніше в інтерв'ю Ілона пояснила, що вже неодноразово подавала на розлучення, але зараз вона досі носить на пальці обручку й її серце заняте. Проте на питання, чи забере заяву цього разу вона відповіла запереченням.
Як відомо, у пари є двоє спільних дітей: 9-річна Мія та 4-річний Домінік.
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