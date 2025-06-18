"Більше не можу плакати": Гвоздьова у День жалоби показала, як фізичним болем лікує душу. Відео

Тамара Кудрявченко - 18 червня, 14:15

Хореографка Ілона Гвоздьова у День жалоби 18-го червня показала свій метод порятунку від душевного болю. 

У сторіс Instagram танцівниця зізналася, що вже не має сил плакати і що саме фізичний біль та крепатура в м'язах помагають їй лікувати душу. 

"Сьогодні День жалоби, але, на жаль, я більше не можу плакати! Бо цей жах не кінчається, і кожен день - новий виклик і нова боротьба за життя...", - написала Ілона і виклала відео вправ, якими рятується в такі дні.  

Ілона Гвоздьова робить силові

"Коли я відчуваю фізичний біль, мені здається, він лікує мою душу і моє тіло. Краще крепатура в тілі, ніж пустота в душі та серці", - зізналася Гвоздьова і показала деякі силові вправи з гирею


Гвоздьова про свій метод лікування від болю в душі

Ілона знайшла свій метод порятунку - і це фізичне навантаження

Як відомо, психологи радять фізичні навантаження після пережитого стресу, адже спорт допомагає знизити рівень гормонів стресу - кортизола і адреналіна

Як відомо, психологи радять фізичні навантаження після пережитого стресу, адже спорт допомагає знизити рівень гормонів стресу - кортизола і адреналіна

Ілона Гвоздьова тренується

Тож беріть приклад з Ілони - можливо, її спосіб допоможе і вам

До речі, днями 36-річна Ілона показувала незвичний метод, завдяки якому вона бореться зі старінням обличчя. 

Як відомо, Гвоздьова подала на розлучення, але запевняє, що її серце зайняте і обручку вона не зняла

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