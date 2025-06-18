"Більше не можу плакати": Гвоздьова у День жалоби показала, як фізичним болем лікує душу. Відео
Хореографка Ілона Гвоздьова у День жалоби 18-го червня показала свій метод порятунку від душевного болю.
У сторіс Instagram танцівниця зізналася, що вже не має сил плакати і що саме фізичний біль та крепатура в м'язах помагають їй лікувати душу.
"Сьогодні День жалоби, але, на жаль, я більше не можу плакати! Бо цей жах не кінчається, і кожен день - новий виклик і нова боротьба за життя...", - написала Ілона і виклала відео вправ, якими рятується в такі дні.
До речі, днями 36-річна Ілона показувала незвичний метод, завдяки якому вона бореться зі старінням обличчя.
Як відомо, Гвоздьова подала на розлучення, але запевняє, що її серце зайняте і обручку вона не зняла.
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