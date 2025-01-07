Переможниця "Холостяка" у рожевому міні та хутрі оголила ніжки в ванні та на підлозі. Фото

Фото @tatimart_naprokat

Переможниця 13-го сезону телешоу "Холостяк" Інна Бєлєнь потроху входить у роль публічної особи і тішить підписників новими гламурними фото.

У своєму Instagram обраниця Олександра Терена показала зйомку в рожевих кольорах.

На кадрах білявка в атласній мінісукні та пухнастих босоніжках позує у ванні, а також у короткі рожевій шубці вигинається на сходах і на підлозі в готелі.

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Обраниця Терена Інна проявляє свій модельний потенціал

"Альо, це СТБ?"

Нині модно зніматися на сходах

Та на підлозі в готелі

У коментарях дівчину порівняли з Барбі

Нагадаємо, нещодавно Терен і Бєлєнь зізналися, чи продовжилися їхні стосунки після закінчення шоу.