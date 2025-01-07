Переможниця "Холостяка" у рожевому міні та хутрі оголила ніжки в ванні та на підлозі. Фото
Переможниця 13-го сезону телешоу "Холостяк" Інна Бєлєнь потроху входить у роль публічної особи і тішить підписників новими гламурними фото.
У своєму Instagram обраниця Олександра Терена показала зйомку в рожевих кольорах.
На кадрах білявка в атласній мінісукні та пухнастих босоніжках позує у ванні, а також у короткі рожевій шубці вигинається на сходах і на підлозі в готелі.
Нагадаємо, нещодавно Терен і Бєлєнь зізналися, чи продовжилися їхні стосунки після закінчення шоу.
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